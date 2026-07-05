Проект дня: частный Музей нижегородской домовой резьбы в Арзамасе

Олег Старосельцев

коллекционер

Яркий представитель дорогих окошек: такие были только на домах богатых людей и исключительно на юге области, от Кстовского района до Чувашии вдоль Волги. Ставни выполнены в технике глухой резьбы – в северных районах, например, они имели практическое применение, а здесь были всегда приколочены наглухо и служили чисто декоративным элементом.

Еще есть огромный красавец из Лукоянова. Лукояновский район особо не блещет красотой резных домов, но этот экземпляр поражает своей мощью: три имперских орла красиво вписались в орнамент. Вообще царя на Руси очень почитали – это доказано многими резными элементами в виде короны или царскими орлами, что люди часто размещали в резьбе на своих домах.