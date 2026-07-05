Проект дня: частный Музей нижегородской домовой резьбы в Арзамасе

Однажды коллекционер и любитель истории Олег Старосельцев понял: нижегородская домовая резьба – искусство, которое уходит в небытие, поэтому его надо обязательно спасти и сохранить. За три года он объездил почти три четверти деревень области и собрал архив из тысячи фотографий с филигранной резьбой. А в июне в Арзамасе открыл музей наличников, эвакуированных с заброшенных или нежилых домов (сейчас в нем уже 500 экспонатов!).
В собрании, например, можно увидеть наличники из Городецкого района в старинной технике глухой резьбы (для нее характерен сплошной фон): «На них часто изображали сказочных и мифологических существ: львов, сиринов, дивных птиц, русалок-берегинь, Змея Горыныча, даже была замечена Машенька на сером волке». Есть арзамасские наличники с ажурными узорами и церковным орнаментом – видны руки мастеров церковной резьбы. На наличниках из Семеновского района изображены рыбки – библейский символ, связанный с именем Христа. На экземпляре из деревни в Керженском заповеднике – олени (тоже семеновский стиль). А роскошный наличник со ставнями и виноградными лозами Олег нашел в Кстовском районе.
коллекционер
Яркий представитель дорогих окошек: такие были только на домах богатых людей и исключительно на юге области, от Кстовского района до Чувашии вдоль Волги. Ставни выполнены в технике глухой резьбы – в северных районах, например, они имели практическое применение, а здесь были всегда приколочены наглухо и служили чисто декоративным элементом.
Еще есть огромный красавец из Лукоянова. Лукояновский район особо не блещет красотой резных домов, но этот экземпляр поражает своей мощью: три имперских орла красиво вписались в орнамент. Вообще царя на Руси очень почитали – это доказано многими резными элементами в виде короны или царскими орлами, что люди часто размещали в резьбе на своих домах.
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