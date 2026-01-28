Нижегородские католики планируют разработать проект восстановления «оригинального облика» собора в Студеном квартале к осени этого года

настоятель храма

Мы остаемся в радости, что историческое здание возвращено: процесс длился 30 лет, и многие люди доброй воли помогали своими продуктивными советами. С концепцией развития планируем вернуться в ноябре этого года.

Наша цель – восстановить оригинальный облик храма. Сейчас нам предстоит два важных этапа: сначала будет проведена инженерная экспертиза исторических слоев. Все, что осталось от дореволюционного времени, пройдет проверку. Затем последует архитектурное проектирование – подготовка детальных чертежей проекта. На это уйдет год, не меньше. Так что к восстановлению приступим не ранее лета 2027-го.