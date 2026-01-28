Нижегородские католики планируют разработать проект восстановления «оригинального облика» собора в Студеном квартале к осени этого года

Первый католический храм в Нижнем Новгороде был построен на Зеленском съезде (разрушили в 1930-е). Здание на Студеной, 8 – второй храм, который решили возвести в начале прошлого века в связи с ростом числа прихожан (на тот момент их было около 6000). Первоначальный проект предполагал постройку собора в псевдоготическом стиле с высокими башнями, но из-за Первой мировой войны проект скорректировали, и в 1914 году приступили к сооружению более простого и низкого храма. В советские годы его существенно перестроили, с 1949 года в нем было общежитие, потом – радиоузел, с 1960-го – Нижегородский центр научно-технической информации.
Георгий Кромкин
настоятель храма
Мы остаемся в радости, что историческое здание возвращено: процесс длился 30 лет, и многие люди доброй воли помогали своими продуктивными советами. С концепцией развития планируем вернуться в ноябре этого года.
Наша цель – восстановить оригинальный облик храма. Сейчас нам предстоит два важных этапа: сначала будет проведена инженерная экспертиза исторических слоев. Все, что осталось от дореволюционного времени, пройдет проверку. Затем последует архитектурное проектирование – подготовка детальных чертежей проекта. На это уйдет год, не меньше. Так что к восстановлению приступим не ранее лета 2027-го.
В Студеном квартале хотят сохранить и развивать существующую камерную среду для отдыха и спокойных прогулок. На этой территории планируют создать креативный кластер: региональные власти уже обсуждали создание зала классической музыки, гастрономического пространства и строительство гостевых домов.
Георгий Кромкин
настоятель храма
Мы стараемся беречь каждый квадратный метр нашей территории, а в особенности дуб и зеленые насаждения. Между храмами есть и другие объекты – например, усадьба Щелокова, но для их восстановления нужен инвестор. Примерно к концу весны будет поставлена точка в решении этого вопроса.
Сейчас нижегородские католики проводят богослужения в третьем по счету храме, его история началась 10 февраля 1994 года, когда зарегистрировали местную католическую общину. Тогда второй уцелевший храм общине не вернули, взамен предоставили здание бывшей конюшни в историко-архитектурном памятнике «Дом М. Н. Щелокова».
