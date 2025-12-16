«Это ремесло передается только "руками"»

Узнали, чему и как учат в «Школе реставрации» АСИРИСа (спойлер: можно освоить несколько видов резьбы по дереву и поучаствовать в сохранении дома с историей!)
Заявление, мотивационное эссе, возраст от 18 лет и образование не ниже общего среднего – вот перечень условий для подачи заявки на образовательную программу «Школы реставрации». Бесплатно, за 2 месяца здесь (теория от ННГАСУ, практика в мастерских в Нижполиграфе) научат сохранять наличники, двери, протяжной декор, балясины и прочие деревянные элементы. Школа подготовила уже 210 потенциальных хранителей наследия, причем почти 65% (!) – женщины, а средний возраст учащихся – 38 лет.
Студентов (максимум 30 человек в одном потоке) делят на 6 групп, которыми руководят мастера-наставники. В ароматном облаке древесной пыли и под шум строительного фена студенты учатся работать с различными инструментами, приборами и материалами.
Евгений Панцев
старший мастер-наставник
За плечами мастеров и учеников множество проектов и сотни часов работы по восстановлению деревянной архитектуры Нижегородской области. Реставрация начинается с выявления дефектов: каждая деталь подписывается и маркируется. Далее следует расчистка и частичная разборка: термомеханически или механически с помощью фенов, шпателей, стамесок. В расчищенном состоянии некоторые элементы сразу же укрепляются химическими составами. На этапе воссоздания резных деталей ученики осваивают разные приемы резьбы – пропильную (лобзиками и стамесками) и геометрическую (с помощью пил). Грунтование обычно приходится на шестое‑седьмое занятие; сборка с предварительной покраской сложных деталей предшествует финальной покраске, которая завершается на восьмом занятии.
20 часов производственной практики после выпуска – обязательное условие обучения. Например, в волонтерском проекте «Оберег» АСИРИСа выпускникам доверяют красить и консервировать дома, прилаживать наличники, работать лобзиком, шлифовать детали. Иногда во время работ внутри двери или наличника столетнего дома волонтеры находят «секретики» – записку с молитвой или засушенный букетик, вероятно, заложенные еще при строительстве.
Оксана Крупина
руководитель «Школы реставрации»
Реставрация – это, прежде всего, кропотливая работа именно руками, не на станках. Это ремесло со всеми многочисленными техническими моментами передается только «руками». Мы настаиваем на том, чтобы ученики очно слушали лекции профессоров кафедры истории архитектуры и основ проектирования ННГАСУ также вживую. В этом году у нас впервые учатся студенты из других регионов: девочки из Подмосковья и Карелии. Есть запросы из Миасса Челябинской области – местный краеведческий музей думает прислать к нам своих сотрудников на обучение. И это, конечно, профессиональное признание, когда к тебе приезжают ученики со всей страны.
Еще в Школе планируют расширение: общая площадь помещений увеличится более чем вдвое (почти до 800 кв. м), в том числе за счет создания «Галереи резного декора». Здесь можно будет увидеть образцы сохранившихся старинных элементов и свежие работы мастеров.
Фото: АНО «АСИРИС»
