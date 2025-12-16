«Это ремесло передается только "руками"»

Заявление, мотивационное эссе, возраст от 18 лет и образование не ниже общего среднего – вот перечень условий для подачи заявки на образовательную программу «Школы реставрации». Бесплатно, за 2 месяца здесь (теория от ННГАСУ, практика в мастерских в Нижполиграфе) научат сохранять наличники, двери, протяжной декор, балясины и прочие деревянные элементы. Школа подготовила уже 210 потенциальных хранителей наследия, причем почти 65% (!) – женщины, а средний возраст учащихся – 38 лет.

Студентов (максимум 30 человек в одном потоке) делят на 6 групп, которыми руководят мастера-наставники. В ароматном облаке древесной пыли и под шум строительного фена студенты учатся работать с различными инструментами, приборами и материалами.