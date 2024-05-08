«В полночь в военные годы зал был всегда битком»

НГХМ в годы войны располагался в доме № 3 по набережной Жданова (Верхне-Волжская набережная), в особняке Дмитрия Сироткина, где сейчас выставляется коллекция западноевропейского искусства и картина Маковского «Воззвание Минина».

Научный сотрудник НГХМ Ольга Чижус в своей лекции рассказывает, что в музее тогда размещалась экспозиция современного советского искусства (Нисский, «Севастополь», Хныгин, «Портрет девочки», Шегаль, «Портрет Федотовой», Штейнер, «Портрет Чкалова») А также коллекция европейских мастеров, работы, которые музей получил в 1920–1930 годах из частных собраний и столичных музеев (Лукас Кранах Старший, «Лукреция», Бернардо Белотто, «Площадь Навона в Риме», «Птичий концерт» неизвестного художника).

С 1940 по 1959-й с перерывом на эвакуацию музеем руководила Галина Александровская. В сентябре 1941 года началась переброска коллекции в Новосибирск, самых ценных экспонатов. Именно картины собирали в дорогу реставраторы во главе с Сергеем Чураковым. Все самое ценное погрузили и отправили в Новосибирск в 20 железнодорожных вагонах. Эвакуацией руководила лично Александровская и потом была рядом с коллекцией все четыре года войны.

Судьба экспонатов, которые остались в Горьком, складывалась непросто, а иногда драматически непросто. Холсты больших картин сняли с подрамников и навернули на деревянные валы (это такой способ хранения, картины, как правило, сворачивают живописью вверх, чтобы избежать их повреждения).

В 1943 году музей, а конкретно Сергей Чураков, приступил к реставрации «Воззвания Минина», тогда картина еще не входила в собрание, она принадлежала городу и хранилась в Доме труда (здание городской Думы). Ее состояние ухудшилось из-за постоянного перемещения, и было необходимо срочно провести реставрацию. Картина стала частью экспозиции музея только в 1970-е.



По распоряжению властей оставшиеся экспонаты срочно вывезли из здания музея и разместили в театрах города, ТЮЗе, Театре оперы и балета, частично в филармонии, несмотря на то что их помещения не подходили для хранения произведений искусства. Спешка была вызвана тем, что особняк Сироткина, видимо, планировалось отдать под военные нужды.

После отъезда Александровской исполняющей обязанности директора назначили Тамару Гусеву. На тот момент ей было 23 года, за год до войны она выпустилась из художественного училища, которое располагалось по соседству (через двор) с художественным музеем, в здании семейной молельни Сироткиных.

Гусевой сразу после назначения пришлось решать все хозяйственные вопросы, в частности проблемы с отоплением. Зима 1941–1942 годов была невероятно суровой, замерзали чернила, в помещениях лопались трубы. При этом даже в военные годы музей пополнял свою коллекцию. Самым крупным приобретением стала работа Николая Фешина «Портрет художника Евлампиева».