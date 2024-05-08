«В полночь в военные годы зал был всегда битком»

Театр, музей, библиотека в Горьком 1941–1945: об эвакуации картин (в 20 железнодорожных вагонах!), ночных концертах Козловского и Лепешинской с аншлагами и книгах, которые спасали жизни. А еще, конечно, о том, как важна для человека связь с культурой и искусством в сложные времена.
Театр
Война актеров Театра драмы застала на гастролях, а точнее прямо на сцене. Тамара Яровикова, руководитель литературно-драматической части театра, рассказывает, что летом 1941-го труппа привезла в столицу несколько больших спектаклей.
«У нас даже сохранился гастрольный буклет, афиша тех гастролей. Играли в Театре имени Маяковского, тогда он назывался Театр революции. Давали «Дворянское гнездо», «Сон на Волге», «Мещан». А днем 22 июня 1941-го, это было воскресенье, как мы знаем, играли спектакль «Зимняя сказка». И вот актеры играют дневной спектакль, отыгрывают первый акт, а в антракте узнают, что война началась. Представляете, в каком состоянии они играли второй акт, но играли».
В Москве сразу начались перебои с транспортом, труппа добирались домой на чем придется, кто пароходом, кто поездом, кто на попутке.
«Не представляю, как сложно было сохранить, весь реквизит, все костюмы, декорации, но ничего не было утрачено в этой суматохе, на таком тяжелом пути, все в полной сохранности привезли назад. И практически сразу режиссер театра Николай Собольщиков-Самарин собрал труппу, общее собрание труппы, на котором было принято решение, пока идет война, играть спектакли без выходных и отпусков, а все сборы направлять в Фонд обороны страны. И все годы было так».
В годы войны в Театре драмы не только служили, но и жили эвакуированные артисты. Для Козловского, Мироновой, Менакера, Лепешинской в здании театра были обустроены квартиры.
«Они участвовали в ночных концертах вместе с горьковским артистами. Как обычно, давался вечерний спектакль, а ночные концерты начинались в 11–12 часов (это были, так скажем, эстрадные выступления: разные номера, миниатюры, Козловский, естественно, пел). Так поздно, потому что зрители прислали письмо с просьбой сместить начало концертов. Рабочий день тогда продолжался до девяти вечера, и люди просто не успевали ходить в театр. И в полночь в военные годы зал был почти всегда битком».
В 1943 году прошли первые военные гастроли, театру выделили пароход (!) для поездки в Москву, на котором, помимо прочего, например, был организован и пресс-клуб. А всего за четыре военных сезона Театр драмы показал почти 1900 спектаклей, то есть играли по два спектакля в день. Помимо этого, в госпиталях города актеры труппы организовали более 3700 концертов.
Из театра на фронт ушли около 80 человек. 16 не вернулись.
Музей
НГХМ в годы войны располагался в доме № 3 по набережной Жданова (Верхне-Волжская набережная), в особняке Дмитрия Сироткина, где сейчас выставляется коллекция западноевропейского искусства и картина Маковского «Воззвание Минина».
Научный сотрудник НГХМ Ольга Чижус в своей лекции рассказывает, что в музее тогда размещалась экспозиция современного советского искусства (Нисский, «Севастополь», Хныгин, «Портрет девочки», Шегаль, «Портрет Федотовой», Штейнер, «Портрет Чкалова») А также коллекция европейских мастеров, работы, которые музей получил в 1920–1930 годах из частных собраний и столичных музеев (Лукас Кранах Старший, «Лукреция», Бернардо Белотто, «Площадь Навона в Риме», «Птичий концерт» неизвестного художника).
С 1940 по 1959-й с перерывом на эвакуацию музеем руководила Галина Александровская. В сентябре 1941 года началась переброска коллекции в Новосибирск, самых ценных экспонатов. Именно картины собирали в дорогу реставраторы во главе с Сергеем Чураковым. Все самое ценное погрузили и отправили в Новосибирск в 20 железнодорожных вагонах. Эвакуацией руководила лично Александровская и потом была рядом с коллекцией все четыре года войны.
Судьба экспонатов, которые остались в Горьком, складывалась непросто, а иногда драматически непросто. Холсты больших картин сняли с подрамников и навернули на деревянные валы (это такой способ хранения, картины, как правило, сворачивают живописью вверх, чтобы избежать их повреждения).
В 1943 году музей, а конкретно Сергей Чураков, приступил к реставрации «Воззвания Минина», тогда картина еще не входила в собрание, она принадлежала городу и хранилась в Доме труда (здание городской Думы). Ее состояние ухудшилось из-за постоянного перемещения, и было необходимо срочно провести реставрацию. Картина стала частью экспозиции музея только в 1970-е.
По распоряжению властей оставшиеся экспонаты срочно вывезли из здания музея и разместили в театрах города, ТЮЗе, Театре оперы и балета, частично в филармонии, несмотря на то что их помещения не подходили для хранения произведений искусства. Спешка была вызвана тем, что особняк Сироткина, видимо, планировалось отдать под военные нужды.
После отъезда Александровской исполняющей обязанности директора назначили Тамару Гусеву. На тот момент ей было 23 года, за год до войны она выпустилась из художественного училища, которое располагалось по соседству (через двор) с художественным музеем, в здании семейной молельни Сироткиных.
Гусевой сразу после назначения пришлось решать все хозяйственные вопросы, в частности проблемы с отоплением. Зима 1941–1942 годов была невероятно суровой, замерзали чернила, в помещениях лопались трубы. При этом даже в военные годы музей пополнял свою коллекцию. Самым крупным приобретением стала работа Николая Фешина «Портрет художника Евлампиева».
Одна из сотрудниц музея тяжело заболела в войну и, остро нуждаясь в деньгах, решила продать семейную реликвию — портрет своего отца, известного казанского иконописца, живописца и педагога Николая Евлампиева. У музея не было средств, чтобы приобрести эту работу. Тамара Гусева смогла выбить у городских властей небольшую сумму и, понимая, что этого недостаточно, прибавила к ней свои продуктовые карточки за месяц.
Примерно через два года Гусева отказалась от должности, столкнувшись с трудностями, которые не называются, видимо, речь идет как раз о бытовых трудностях.
На ее место пришел Виктор Соколов, в прошлом ученик знаменитого живописца Александра Куприна.
Сохранилась записка Соколова о жизни музея в те времена: «Получить дрова оказалось мечтой... дали торф в брикетах, в замерзшем состоянии. При топке в поддоне оказалось полно воды. Пришлось прекратить топку музея».
В это же время начались проблемы с экспонатами, которые хранились в театрах. Например, в Оперном театре некоторые работы по какой-то причине использовали в оформлении спектаклей. Положение дел с картинами в ТЮЗе новый директор описывал так: «Сложенные штабелями во дворе театра рамы картин превратились в голые деревяшки. Большая картина академика Николая Кошелева «Погребение Христа», намотанная на рулон, лежала под окнами, и вся вода с подоконников стекала прямо на нее».
После этого было принято решение вернуть полотна в помещение музея, сложив их в отдельном зале.
Картина Николая Кошелева «Погребение Христа» имеет для НГХМ особое значение – именно с нее началось собрание музея. А сам Кошелев был одним из инициаторов его создания. Музей открылся в Дмитриевской башне кремля в 1896 году. В результате хранения в ТЮЗе пострадала вся левая часть картины. Ее реставрация началась только в 1990-х годах и длилась почти 24 года.
Ольга Чижус рассказывает, что выставочная работа во время войны в музее не прекращалась. Например, в октябре 1943 года организовали выставку «Ленинград в дни блокады», на которой представили около 200 произведений – живопись, графика, скульптура – современных ленинградских художников. В первый день выставки ее посетили около 600 человек. В том же году в музее проходила выставка художников из восьми городов Поволжья, в основном это были пейзажи и живопись на военную тему.
Сотрудники устраивали и выставки-передвижки, с которыми выезжали в военные госпитали. Кроме того, музей тогда обзавелся около 1000 диапозитивов картин, благодаря им можно было проводить и выездные лекции.
Фактически уже в 1943 году музей начал возвращаться к нормальной работе. В 1944 году история с ненадлежащим хранением картин в театрах получила продолжение, был издан приказ о возмещении ущерба, но так как средств у театров не было, то и приказ исполнен не был.
К концу войны эвакуированные экспонаты вернулись в Горький, по свидетельствам музейных работников, в целости и сохранности. Когда состав с картинами прибыл в город, сотрудники отправились на вокзал для участия в выгрузке и доставке. Уже на следующее утро началась распаковка вернувшихся домой произведений искусства и подготовка музея к открытию.
Был проведен косметический ремонт помещений, реставрация некоторых работ, началось восстановление экспозиции. 15 июля 1945 года музей открыли для посещения.
Библиотека
Уже на второй день войны в библиотеке им. Ленина решили организовать военную подготовку коллектива, создать так называемые группы самозащиты и озаботиться светомаскировкой здания (для защиты от налетов).
Также был составлен специальный документ, который регламентировал действия сотрудников и жильцов (в подвальных помещениях размещались квартиры) библиотеки во время воздушных налетов.
Многие подали заявку с просьбой зачислить их в действующую армию и народное ополчение. Семь человек окончили медицинские курсы, чтобы получить возможность работать в госпиталях.
Директор Ленинки Петр Юферев написал заявление с просьбой об отправке на фронт 8 июля 1941 года. Но оказался он там позже, в 1942 году; дойдя до Берлина, вернулся в 1946-м с двумя орденами Красной Звезды.
Во время войны число читателей сократилось, но все же их по-прежнему было немало, например, в 1941 году в библиотеку были записаны 16 тысяч человек. Среди них было много военнослужащих, эвакуированных инженеров и научных работников.
В некоторые периоды число читателей-военных достигало трех тысяч человек. Для них, кстати, был обустроен специальный читальный зал, книги тут подавались прямо к рабочему месту, а обслуживание вели самые опытные сотрудники.
Соответственно большим спросом пользовалась военная литература (уставы, инструкции по противовоздушной обороне), технические и практические пособия – от борьбы с авитаминозом до строительства мостов.
Позже стали появляться и художественные произведения о войне, например «Радуга» Василевской, «Народ бессмертен» Гроссмана, «Василий Теркин» Твардовского, стихи Симонова. Очевидцы вспоминают, что все они пользовались огромной популярностью.
С 1941 по 1943 год Горький пережил 43 авианалета. Во время воздушной тревоги в здании библиотеки включалась сирена, и читателей провожали в бомбоубежище, оборудованное в подвале. В те годы Ленинка ежегодно обслуживала 15–16 тысяч читателей, выдавая 300–350 тысяч книг. (К началу войны фонд библиотеки насчитывал около 1600 тысяч книг.)
Известно, что библиотеке в годы войны остро не хватало газет. Поэтому сотрудники оформляла газетные витрины. Кроме того, здесь была размещена карта, на которой отмечалось передвижение войск.
В 1943 году библиотека совместно с пединститутом и литературным музеем Горького провела научную сессию, посвященная 75-летию со дня рождения А.М. Горького, с чего и начались знаменитые Горьковские чтения, которые до сих пор ежегодно проходят в городе.
Сотрудники Ленинки во время войны выезжали в госпитали, военные части, организовывали передвижные библиотеки на предприятиях, делились книгами с другими библиотеками.
28 сотрудников библиотеки были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
В первый послевоенный год Ленинка приняла 21 тысячу читателей, немногим меньше, чем в 1940-м.
Текст: Владимир Трепитов
Фото: архивы Театра драмы, НГХМ, Библиотеки имени Ленина
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