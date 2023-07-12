Пять исторических домов отреставрируют в Арзамасе

Волонтеры отреставрируют пять исторических домов Арзамаса на улице Карла Маркса: №№ 44, 44а, 46, 47 и 52. Здания середины и конца XIX века сейчас используют как многоквартирные жилые дома.
В ближайшее время на домах планируется восстановить элементы декора, установить отливы для цоколей, покрасить фасады в соответствии с разработанными колористическими решениями. По необходимости будут проводиться обшивка фасадов новыми досками, демонтаж проводов с фасадов и установка новых водосточных желобов.
До конца июля волонтеры проекта по восстановлению объектов исторической среды Нижегородской области планируют завершить ремонтные работы на всех пяти домах.
Присоединиться к команде волонтеров могут все желающие. Необходимо написать в личные сообщения.
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Фото: фотобанк
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