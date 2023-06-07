Стартовало благоустройство сквера у водонапорной башни в Арзамасе

В Арзамасе стартовало благоустройство территории у водонапорной башни. На это потратят 117 миллионов рублей. Пространство вокруг объекта станет открытым сквером.
Проект развития общественной территории был создан областным Институтом развития городской среды совместно с городской администрацией.
В перспективе там появится открытый сквер, с которого откроется вид на водонапорную башню, которая является символом Арзамаса и ОКН регионального значения.
В сквере также установят Доску почета, на самой башне устроят смотровую площадку.
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Фото: сайт правительства
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