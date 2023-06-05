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Реставрации

«Щелоковский хутор» начал принимать посетителей

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Нижегородский архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор» начал принимать посетителей.

 

Главные экспонаты музея — уникальные образцы деревянного зодчества Нижегородской области — начали реставрировать в 2020 году.

Реставраторы восстановили в аутентичном виде дома, овины, мельницы, баню, колодец и церковь. В отреставрированных домах уже готовы новые экспозиции, которые специалисты музея собрали за это время.

Осталось благоустроить еще два объекта. Для них уже разработана проектно-сметная документация.


 

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Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева


 

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