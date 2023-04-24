Благоустройство Арзамаса завершат в 2023 году

К примеру, на Соборной площади благоустройство завершится уже в июле этого года.

«Это красивейшее место рядом с Воскресенским собором. Там, где была проезжая часть, появится мощеная площадь. В центре города в этом году пройдет фестиваль «Арзамасский гусь». Но полностью для туристов город раскроется к началу следующего года», — отмечает замгубернатора Олег Беркович.

Кроме того, уже в начале осени ожидается открытие движение по трассе М-12 до Арзамаса. Из Москвы по новой дороге до него можно будет доехать за 4-4,5 часа.







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Фото: телеграм-канал Олега Берковича