18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Благоустройство Арзамаса завершат в 2023 году

Поделиться:

Благоустройство центра Арзамаса планируют завершить уже в этом году. Работы ведутся с прошлого года. Они проходят на улице Карла Маркса, Соборной площади в других местах в центре города.

 

К примеру, на Соборной площади благоустройство завершится уже в июле этого года.

«Это красивейшее место рядом с Воскресенским собором. Там, где была проезжая часть, появится мощеная площадь. В центре города в этом году пройдет фестиваль «Арзамасский гусь». Но полностью для туристов город раскроется к началу следующего года», — отмечает замгубернатора Олег Беркович.

Кроме того, уже в начале осени ожидается открытие движение по трассе М-12 до Арзамаса. Из Москвы по новой дороге до него можно будет доехать за 4-4,5 часа.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: телеграм-канал Олега Берковича

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: