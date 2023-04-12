Стало известно, когда в Нижнем стартует «Том Сойер Фест»

В Нижнем фестиваль начнется с субботника.

Первым объектом в этом году станет территория около пожарной каланчи в поселке Ляхово Балахнинского округа. Сооружение было построено в 1935 году по проекту инженера Владимира Шухова.

Также в этом году планируют завершить ремонт дворового фасада дома № 17 на улице Короленко и восстановить брандмауэрную стену в Саду кино в квартале Трех Святителей.

Завершится фестиваль 28 августа.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.