Стало известно, когда в Нижнем стартует «Том Сойер Фест»

С 22 апреля стартует «Том Сойер Фест — Шухово — Ляхово». Об этом сообщают организаторы.
В Нижнем фестиваль начнется с субботника.
Первым объектом в этом году станет территория около пожарной каланчи в поселке Ляхово Балахнинского округа. Сооружение было построено в 1935 году по проекту инженера Владимира Шухова.
Также в этом году планируют завершить ремонт дворового фасада дома № 17 на улице Короленко и восстановить брандмауэрную стену в Саду кино в квартале Трех Святителей.
Завершится фестиваль 28 августа.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)