На благоустройство Волжской набережной выделят 36 млн рублей

Городская мэрия выделит 36 миллионов рублей из городского бюджета на комплексное благоустройство Волжской набережной. Его планируют завершить 1 сентября 2023 года.
Работы пройдут на участке от дома № 3 по улице Сибирской до дома № 8 по Волжской набережной.
Подрядчику предстоит провести демонтажные работы, обустроить дорожки, высадить деревья и кустарники, а также установить малые архитектурные формы.
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Фото: телеграм-канал «Мой Нижний Новгород»
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