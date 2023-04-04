На благоустройство Волжской набережной выделят 36 млн рублей

Работы пройдут на участке от дома № 3 по улице Сибирской до дома № 8 по Волжской набережной.

Подрядчику предстоит провести демонтажные работы, обустроить дорожки, высадить деревья и кустарники, а также установить малые архитектурные формы.









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Фото: телеграм-канал «Мой Нижний Новгород»



