На Черниговской реконструируют набережную

На набережной вдоль Черниговской улицы ремонтируют берегоукрепительные сооружения. Уже сейчас идут подготовительные работы: возведение временной дамбы, демонтаж старых конструкций и отработка технологий по устройству вертикальной части сооружений.
Работы пройдут в два этапа:
- ремонт сооружений от Молитовского моста до метромоста
- реконструкция отрезка между метромостом и Канавинским мостом
Основная задача реконструкции — дальнейшее благоустройство пространства у воды.
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Фото: opennov.ru
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