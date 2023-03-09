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Реставрации

На Черниговской реконструируют набережную

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На набережной вдоль Черниговской улицы ремонтируют берегоукрепительные сооружения. Уже сейчас идут подготовительные работы: возведение временной дамбы, демонтаж старых конструкций и отработка технологий по устройству вертикальной части сооружений.

 

Работы пройдут в два этапа:

  • ремонт сооружений от Молитовского моста до метромоста
  • реконструкция отрезка между метромостом и Канавинским мостом

Основная задача реконструкции — дальнейшее благоустройство пространства у воды.


 

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Фото: opennov.ru

 

 

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