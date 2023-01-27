В Доме Сироткина расскажут о реставрации картин

В нижегородском художественном музее стартовал цикл лекций «Музейные профессии». Это знакомство с работой музейных специалистов, которая обычно остается закрытой для посетителя. К примеру, реставрация, организация выставочного пространства, изучение и атрибуция произведений и подготовка экскурсии.
Первым гостем станет реставратор НГХМ — Михаил Коротков.
Он расскажет, почему одни картины в экспозиции под стеклом, а другие — нет, зачем на некоторые картины наклеены какие-то полоски и почему главный инструмент реставратора — утюг.
Встреча пройдет 29 января на Верхне-Волжской набережной, 3.
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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»
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