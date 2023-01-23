Брандмауэрную стену восстановят в Нижнем

В квартале одна из таких стен частично сохранилась на границе исторических усадеб между домами 20 и 22 на улице Новой.

Ожидается, что во дворе можно будет посмотреть фильмы под открытым небом.

Нижегородцы могут поддержать проект. Собранные средства пойдут на покупку специальных строительных смесей и привлечение каменщиков для консультаций.







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Фото: соцсети