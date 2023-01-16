«Школа реставрации» в Нижнем

Учебные мастерские, цех и склад для деревянных элементов старых домов общей площадью 200 квадратных метров разместят в Нижполиграфе к концу января.

Школу оснастят станками и специализированными ручными инструментами.

Правительство выделило на реализацию субсидию в 14 миллионов рублей.





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Фото: сайт правительства региона