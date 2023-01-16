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Реставрации

«Школа реставрации» в Нижнем

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АСИРИС запустит «Школу реставрации» в этом году. Ее создание позволит активнее развивать историческую среду Нижегородской области и сохранить богатую традицию деревянного зодчества.

 

Учебные мастерские, цех и склад для деревянных элементов старых домов общей площадью 200 квадратных метров разместят в Нижполиграфе к концу января. 

Школу оснастят станками и специализированными ручными инструментами.

Правительство выделило на реализацию субсидию в 14 миллионов рублей.


 

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Фото: сайт правительства региона

 

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