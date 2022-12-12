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Реставрации

Кинотеатр «Родина» воссоздадут в Нижнем

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В Нижнем планируют восстановить летний кинотеатр «Родина» в Автозаводском парке за 174,1 миллиона рублей. Работы проведут за 15 месяцев.

 

Деревянное здание построили в 1944 году в рекордно короткие сроки. Его несколько раз поджигали, после чего признали аварийным. Нижегородские градозащитники настаивали на реконструкции кинотеатра, но в 2013 году его спешно снесли.

Проект воссоздания «Родины» ООО «Светелка» представило еще в 2019 году, но до сегодняшнего дня никакие работы на участке в 1599 квадратных метров не велись.

В планах сохранить первоначальный архитектурный облик здания на историческом месте и в исторических габаритах.


 

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Фото: telegram-канал «Мой Нижний Новгород»

 

 

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