Вид с 24 этажа и день «под парусом»: на земле, в воде и в воздухе

Провели «день под парусом» в стиле resort living*: побывали в воздухе (на верхнем этаже нового ЖК «Парус» — одного из самых высоких зданий в городе!), в воде (благодаря яхт-клубу «Фрегат») и на земле (куда ж без мини-гольфа!)  — показываем, как это было и какой вид на Волгу открывается с отметки в 24 этажа.

Дмитрий Белов

Дмитрий Белов

Екатерина Чудакова, Луиза Едигарян, Дарья Каплун

Екатерина Чудакова, Луиза Едигарян, Дарья Каплун

Панорамные виды на город и реку (колесо обозрения, трамплин и канатная дорога остались где-то далеко внизу) — это главная особенность жилого комплекса «Парус», который мало того что стоит на высоком берегу Волги, так еще может с полным правом носить звание нового нижегородского небоскреба.

Совсем скоро в просторных квартирах будут рождаться интерьеры по вкусу их владельцев, а пока стены (дом уже сдан!) дополнили инсталляцией с имитацией паруса: в белоснежных полотнах с эффектной драпировкой гости могли оценить просторные планировки и шикарный вид из окон.

В полной мере архитектура и масштаб «Паруса» видны с воды — рассмотрели все в деталях под парусами команды «Сила ветра». И закончили день мини-гольфом — игрой, где победу приносят терпение и точный расчет траектории на пути к цели (тренировали важные качества для тех, кто планирует покупку недвижимости!).

Квартиры уже в продаже (узнать подробнее)

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО СЗ «Добрострой».

*курортная жизнь

Реклама

ОГРН 1195275017410, 

erid: 2VfnxwmP6cp

ООО СЗ «ДОБРОСТРОЙ» ИНН 5260462253

