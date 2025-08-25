Вид с 24 этажа и день «под парусом»: на земле, в воде и в воздухе

Панорамные виды на город и реку (колесо обозрения, трамплин и канатная дорога остались где-то далеко внизу) — это главная особенность жилого комплекса «Парус», который мало того что стоит на высоком берегу Волги, так еще может с полным правом носить звание нового нижегородского небоскреба.

Совсем скоро в просторных квартирах будут рождаться интерьеры по вкусу их владельцев, а пока стены (дом уже сдан!) дополнили инсталляцией с имитацией паруса: в белоснежных полотнах с эффектной драпировкой гости могли оценить просторные планировки и шикарный вид из окон.

В полной мере архитектура и масштаб «Паруса» видны с воды — рассмотрели все в деталях под парусами команды «Сила ветра». И закончили день мини-гольфом — игрой, где победу приносят терпение и точный расчет траектории на пути к цели (тренировали важные качества для тех, кто планирует покупку недвижимости!).

