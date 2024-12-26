2025 год для инвестора: как будет меняться рынок коммерческой недвижимости

Рынок коммерческой недвижимости – понятие широкое, рассмотрим его более детально:

Индустриальный сектор

В последнее время здесь наблюдаются значительные колебания цен. Причина – изменения в торговле: переход торгового бизнеса в онлайн потребовал большого количества складских помещений. Кроме того, уход с российского рынка некоторых зарубежных производителей и торговых компаний открыл возможность для развития российского бизнеса. Началось интенсивное строительство складских и производственных комплексов, реконструкция старых производственных площадок.

Определенное время назад был некий ажиотаж на покупку этих объектов. Рынок стремительно на это отреагировал, цены за квадратные метры недвижимости возросли. Предприниматели начали активно строить производственные и складские помещения. В итоге – количество введенных квадратных метров индустриальной недвижимости стало превосходить сформировавшуюся потребность. Высокий уровень цен предложения и стремительно возросшая ключевая ставка «охладили» спрос в этом сегменте. Большинство объектов индустриальной недвижимости приобретаются на заемные средства. И если банки в кредитном договоре предусмотрели предполагаемый рост ставок кредитования, то есть предположение , что «задыхаясь» от непосильных процентов за кредит, собственники индустриальной недвижимости будут вынуждены продавать объекты со значительным дисконтом.

Стрит-ритейл

В сегменте стрит-ритейла я предполагаю рост арендных ставок, в ближайшей перспективе примерно на 30%. В большей степени это коснется торговых помещений площадью до 300 кв. метров.

Арендный рынок

На арендном рынке происходит ротация клиентов. Этот процесс всегда имеет место, с ним надо постоянно работать, чтобы он был регулируемым. Арендодателю важно либо самому анализировать тенденции и очень внимательно относиться к существующим арендаторам, либо обращаться к специалистам, которые уже имеют хороший практический опыт доверительного управления объектами коммерческой недвижимости. В этом случае доверитель снимает с себя бремя забот по подбору арендаторов, взаимодействия с ними, содержания и управления имуществом.

Важно выбрать агентство недвижимости, риэлторы которого имеют большой опыт работы как в сфере оказания брокерских услуг, так и в сфере управления объектами коммерческой недвижимости, а еще лучше, являются инвесторами и отработали навык управления арендным бизнесом на собственных объектах.

Офисная недвижимость

В сегменте офисной недвижимости ситуация следующая: процент пустых помещений крайне мал, цены имеют тенденцию к повышению, в основном, из-за стоимости содержания и обслуживания бизнес-центров.

Объекты культурного наследия

Несмотря на то, что исторический центр Нижний Новгорода не включен в реестр ЮНЕСКО как объект культурного наследия, большое количество отреставрированных и приведенных в качественное состояние объектов в центре пользуются большой популярностью. Это порождает интерес арендаторов и покупателей, готовых инвестировать свои средства в объекты, с постоянно поддерживаемым на государственном уровне внимании к их состоянию. Совет – смотреть охранное свидетельство и грамотно оценить свои финансовые возможности, так как статус ОКН — это большая ответственность в плане сохранности, ремонта, эксплуатации и обслуживания.

Работа риэлтора в таких сделках требует не только широкого спектра знаний в сфере законодательства, но и повышенного внимания к процедуре в целом. Интересно наблюдать, как старинные здания, зачастую в плачевном состоянии, преображаются в архитектурные шедевры благодаря участию риэлтора. Приятно осознавать, что мы тоже вносим свою положительную лепту в развитие родного города.