Волонтеры отремонтировали исторические дома в Арзамасе

Обновлены жилые дома №44, 44а, 46, 47 и 52 на улице Карла Маркса, которые были построены в середине-конце 19 века.

Около 80 добровольцев чистили фасады от старой краски, возвращали утраченный деревянный декор на наличниках и карнизах, а также обшивали пристройки новыми досками. А еще они установили деревянные заборы со стороны центральных фасадов и сделали ремонт карнизов.





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Фото: unsplash