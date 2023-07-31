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Волонтеры отремонтировали исторические дома в Арзамасе

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Завершена реставрация пяти исторических домов в Арзамасе. Их восстановили волонтеры.

 

Обновлены жилые дома №44, 44а, 46, 47 и 52 на улице Карла Маркса, которые были построены в середине-конце 19 века.

Около 80 добровольцев чистили фасады от старой краски, возвращали утраченный деревянный декор на наличниках и карнизах, а также обшивали пристройки новыми досками. А еще они установили деревянные заборы со стороны центральных фасадов и сделали ремонт карнизов.


 

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Фото: unsplash

 

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