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Цифра дня: стоимость аренды нижегородских квартир увеличилась на 15%

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Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги первого квартала 2023 года для рынка долгосрочной аренды в Нижнем. Публикуем подробности.

 

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в России за год вырос на 14,3%, а в Нижнем — только на 0,8%.

Стоимость долгосрочной аренды квартир по России за год подорожала на четверть (+25%). В столице Приволжья стоимость за год увеличилась на 15%.

А, к примеру, спрос на аренду квартир в городе также поднялся на 17,4%.

За первый квартал этого года объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Нижнем сократилось на 3,8%.

«Без скидок удается быстро сдать только объекты с низкой ценой и хорошей транспортной доступностью. Предпосылок для ощутимого увеличения активности мы не видим, поэтому и значительных колебаний спроса и цен в ближайшее время не ждем», — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.


 

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Фото: unsplash

 

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