Цифра дня: стоимость аренды нижегородских квартир увеличилась на 15%

Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги первого квартала 2023 года для рынка долгосрочной аренды в Нижнем. Публикуем подробности.
Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в России за год вырос на 14,3%, а в Нижнем — только на 0,8%.
Стоимость долгосрочной аренды квартир по России за год подорожала на четверть (+25%). В столице Приволжья стоимость за год увеличилась на 15%.
А, к примеру, спрос на аренду квартир в городе также поднялся на 17,4%.
За первый квартал этого года объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Нижнем сократилось на 3,8%.
«Без скидок удается быстро сдать только объекты с низкой ценой и хорошей транспортной доступностью. Предпосылок для ощутимого увеличения активности мы не видим, поэтому и значительных колебаний спроса и цен в ближайшее время не ждем», — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
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Фото: unsplash
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