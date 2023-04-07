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Недвижимость

Спрос на вторички в Нижнем упал на 4,4%

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Объем предложения на рынке вторичной недвижимости в Нижнем вырос на 29,1%, а спрос сократился на 4,4%. При этом стоимость квадратного метра за год подорожала на 8,5%.

 

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке по России за год подорожала на 14,7%. Подешевели квадратные метры в студиях и объектах со свободной планировкой — на 5,9% и 8%. К примеру, в Нижнем цена «квадрата» выросла на 8,5%.

Спрос на вторичку в России за год снизился на 3,5%. В Нижнем — упал на 4,4%.

«Покупателям доступно значительно больше объектов, чем годом ранее - есть из чего выбрать, нет ажиотажа, цены замерли. Постепенно оживление спроса будет сокращать предложение, и возможные скидки при торге. При сохранении текущей динамики восстановления активности покупателей возможно также постепенное увеличение цен», — рассказал Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».



 

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Фото: unsplash

 

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