Спрос на вторички в Нижнем упал на 4,4%

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке по России за год подорожала на 14,7%. Подешевели квадратные метры в студиях и объектах со свободной планировкой — на 5,9% и 8%. К примеру, в Нижнем цена «квадрата» выросла на 8,5%.

Спрос на вторичку в России за год снизился на 3,5%. В Нижнем — упал на 4,4%.

«Покупателям доступно значительно больше объектов, чем годом ранее - есть из чего выбрать, нет ажиотажа, цены замерли. Постепенно оживление спроса будет сокращать предложение, и возможные скидки при торге. При сохранении текущей динамики восстановления активности покупателей возможно также постепенное увеличение цен», — рассказал Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».







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Фото: unsplash