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Недвижимость

Арендные ставки в Нижнем упали

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Платформа «Авито Недвижимость» проанализировала динамику арендных ставок на квартиры в Нижнем зимой этого года по сравнению с зимой прошлого. Рассказываем, что из этого вышло.

 

Зимой арендные ставки в России стагнировали или снижались. Значительнее всего цены снизились в Сочи — на 14,3%. В Нижнем Новгороде цены за зиму упали на 4,3%.

Однако за год стоимость аренды квартир в среднем по России выросла на 25%.

«Сезонное оживление на рынках долгосрочной аренды в России не привело к росту средней стоимости квартир: зимой цены либо стагнировали, либо снижались. Такая ситуация вынуждает собственников делать скидки, потому что без них удается сдать только самые бюджетные квартиры с хорошей транспортной доступностью. Ощутимых колебаний спроса и цен мы не ожидаем, но весной рынок все-таки может оживиться», — объяснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

При этом за год арендные ставки в России выросли на 25%. В Нижнем Новгороде цены на аренду квартиры стали выше на 10%.

По данным исследования, цены на аренду квартир в 2022 году не менялись с зимы до весны.

 

 

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Фото: unsplash

 

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