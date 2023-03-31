Арендные ставки в Нижнем упали

Зимой арендные ставки в России стагнировали или снижались. Значительнее всего цены снизились в Сочи — на 14,3%. В Нижнем Новгороде цены за зиму упали на 4,3%.

Однако за год стоимость аренды квартир в среднем по России выросла на 25%.

«Сезонное оживление на рынках долгосрочной аренды в России не привело к росту средней стоимости квартир: зимой цены либо стагнировали, либо снижались. Такая ситуация вынуждает собственников делать скидки, потому что без них удается сдать только самые бюджетные квартиры с хорошей транспортной доступностью. Ощутимых колебаний спроса и цен мы не ожидаем, но весной рынок все-таки может оживиться», — объяснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

При этом за год арендные ставки в России выросли на 25%. В Нижнем Новгороде цены на аренду квартиры стали выше на 10%.

По данным исследования, цены на аренду квартир в 2022 году не менялись с зимы до весны.

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Фото: unsplash