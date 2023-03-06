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Недвижимость

На набережной Гребного канала построят ФОК

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Физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить на набережной Гребного канала. Объем инвестиций в проект — около 25 миллионов рублей. Заявку на выделение земельного участка уже одобрил совет по земельным и имущественным отношениям.

 

автор фото — Антон Фофонов

Строительством ФОКа на прибрежной территории займется ООО «Экопарк-Нижний Новгород». Работы развернут на площадке в 681 квадратный метр.

Завершить строительство компания-инвестор обещает за год.


 

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