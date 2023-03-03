Террасный парк в Почаинском овраге создадут через 3 года

Террасный парк за 2,9 миллиарда рублей появится в Почаинском овраге в течение трех лет. Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил предложение о выделении земельного участка. Площадь парка составит более 25 тысяч квадратных метров.
Проект будущего парка представили еще в августе прошлого года. Он включает амфитеатр, скейт-парк, выставочную зону, смотровые площадки, велодорожки, пруд, технические помещения и туалеты.
В планах также реконструировать коллектор дождевой канализации.
Проект будет реализован с помощью средств инфраструктурного бюджетного кредита. Необходимая документация одобрена госэкспертизой.
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Фото: Среда 800
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