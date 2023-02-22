Спрос на новостройки в Нижнем упал на 23% в начале года

В январе-феврале 2023 года спрос на новостройки в Нижнем по сравнению с прошлым годом снизился на 23,4%.

Аналитики объясняют это нестабильным новостным фоном и общей экономической ситуацией. Некоторые пользователи платформы, которые в 2022 году готовы были вложиться в недвижимость, сейчас сомневаются и боятся идти на этот шаг из-за размытых перспектив будущего.

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Фото: unsplash