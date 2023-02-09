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Недвижимость

Цена вопроса. Стоимость аренды квартир в Нижнем Новгороде увеличилась на 10%

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Сервис по аренде и продаже жилой площади «Авито Недвижимость» подвел итоги начала 2023. За последний год квартиры по всей России подорожали почти на 25%.

Согласно данным, месячная аренда квартиры в 2023 году в среднем стоит 25 тысяч рублей. Однушка или студия обойдется в 20 тысяч рублей в месяц, двушка - в 29 тысяч рублей. А вот за трешку придется заплатить около 40 тысяч.

В Нижнем Новгороде стоимость месячной аренды квартиры составит 22 тысячи рублей. От 18 тысяч в месяц начинается цена однушки, двушки 25 тысяч рублей и трешки от 35 тысяч в месяц. 

По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости», Константина Каменева нам стоит ожидать повышения стоимости к весне, когда многие уехавшие за границу и из больших городов россияне, могут начать возвращаться обратно. 

При этом, за последний год подешевела аренда квартир в Москве – на 21,4%. А вот Ростов-на-Дону стал рекордсменом по росту цены – в этом городе аренда квартир подорожала на 23,5%.

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