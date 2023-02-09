Цена вопроса. Стоимость аренды квартир в Нижнем Новгороде увеличилась на 10%

В Нижнем Новгороде стоимость месячной аренды квартиры составит 22 тысячи рублей. От 18 тысяч в месяц начинается цена однушки, двушки 25 тысяч рублей и трешки от 35 тысяч в месяц.

По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости», Константина Каменева нам стоит ожидать повышения стоимости к весне, когда многие уехавшие за границу и из больших городов россияне, могут начать возвращаться обратно.