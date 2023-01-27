ЖК «Парус» на Сенной достроят в этом году

Строительство нижегородского жилого комплекса «Парус» на площади Сенной достроят в 2023 году. Об этом сообщает региональное министерство строительства.
Сейчас на объекте завершается монтаж лифтового оборудования, остекление витражных конструкций, отделка мест общего пользования. Уже получен почтовый адрес дома.
Завершить возведение одного из старейших городских долгостроев планировали еще прошедшей осенью. К концу года — сдать в эксплуатацию. Кроме того, по заявлению застройщика срок проведения работ продлили на первый квартал этого года.
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Фото: архив пресс-служб
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