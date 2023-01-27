ЖК «Парус» на Сенной достроят в этом году

Сейчас на объекте завершается монтаж лифтового оборудования, остекление витражных конструкций, отделка мест общего пользования. Уже получен почтовый адрес дома.

Завершить возведение одного из старейших городских долгостроев планировали еще прошедшей осенью. К концу года — сдать в эксплуатацию. Кроме того, по заявлению застройщика срок проведения работ продлили на первый квартал этого года.





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Фото: архив пресс-служб