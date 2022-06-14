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Недвижимость

Нижегородский ЖК «Георгиевский» признан лучшим строящимся жилым комплексом элит-класса

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В Сочи прошло вручение наград 14-й федеральной премии Urban Awards. Номинантов и лауреатов премии ежегодно оценивает независимая экспертная комиссия, а при оценке объектов учитывается весь процесс девелопмента – строительство, экономическая устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройство и архитектурный облик.

 

Премия Urban Awards отмечает самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды.

В финал в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс элит-класса» вышли Элитный дом «Империал» (девелопер — группа компаний Премиум Сити, Ставрополь) и Усадьба Иванова (девелопер — «КамаСтройИнвест», Казань).


 

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Фото: сообщество ЖК «Георгиевский» «ВКонтакте»

 

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