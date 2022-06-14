Нижегородский ЖК «Георгиевский» признан лучшим строящимся жилым комплексом элит-класса

В Сочи прошло вручение наград 14-й федеральной премии Urban Awards. Номинантов и лауреатов премии ежегодно оценивает независимая экспертная комиссия, а при оценке объектов учитывается весь процесс девелопмента – строительство, экономическая устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройство и архитектурный облик.