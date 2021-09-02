В Нижнем выросли цены на готовое жилье. Квадратный метр на вторичке достиг — 91 550 рублей

По словам аналитиков, самая низкая цена готового жилья отмечается в Сормовском (74,4 тысячи рублей) и Автозаводском (82,9 тысячи рублей) районах.

Самые дорогие квартиры столицы Приволжья находятся в верхней части. В Нижегородском районе средняя стоимость квадратного метра жилья — 110 тысяч рублей, в Советском — превысила 105 тысяч, а в Приокском — свыше 95.

В последний месяц лета на рынке строящегося жилья наблюдалось незначительное понижение цен — в среднем на 0,08%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках Нижнего Новгорода в августе составила 106 381 рубль за квадратный метр.





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Фото: pexels