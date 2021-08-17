Ночлег за 30 тысяч. Рассказываем за сколько сдают квартиры к 800-летию Нижнего Новгорода

Недавно стало известно, что в гостиницах Нижнего Новгорода почти не осталось свободных мест, так как туристы заранее начали готовиться к приезду на юбилей. Для желающих попасть в город в праздничные дни остался другой вариант – снять квартиру, желательно поближе к центру событий. Однако позволить себе такое удовольствие смогут не многие.

Цены варьируются от 3 до 30 тысяч рублей за две ночи в зависимости от района города. Самая дорогая квартира находится в районе площади Горького. На улице Новой можно снять студию площадью 44 квадратных метра за 35 тысяч рублей. На улице Дунаева в Советском районе аренда жилья на ночь обойдется в 23,6 тысяч рублей. Более бюджетный вариант можно найти в Приокском районе – от 5 до 10 тысяч, или в Канавинском – за 8 тысяч.

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Фото: pexels