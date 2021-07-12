Статистика дня: почти половина нижегородцев хочет жить за городом

Так, количество желающих приобрести жилье в пригородном таунхаусе — 18,8% респондентов, 13,8% предпочли бы дом в коттеджном поселке, а 13,7% хотят жить в своем доме в деревне.

Свыше половины участников опроса не готовы променять городской комфорт. Согласно данным исследования — 39,9% нижегородцев выбрали для проживания квартиру на вторичном рынке Нижнего Новгорода, а 12,9% граждан — в новостройке.

«Похоже, почти двухлетняя вынужденная изоляция заставила людей по-иному взглянуть на перспективы строящихся жилых комплексов. С одной стороны, нижегородцы хотят уединения загородной жизни, с другой — оказаться там, где люди уже давно прижились и есть вся необходимая для жизни инфраструктура», — отмечает руководитель ИПСУ Максим Лубяной.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: blog.braerstroy.ru