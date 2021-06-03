В Нижнем установлен норматив стоимости квадратного метра жилья на 2022 год

Норматив стоимости одного квадратного метра жилья установлен в Нижнем Новгороде на 2022 год. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
В 2022 году стоимость одного квадратного метра жилья в столице Приволжья составит — 52 852 рубля.
Установка норматива необходима для расчета размера социальных выплат молодым семьям в рамках муниципальной программы «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий».
В прошлом году норматив составлял — 49 731 рубль. Получается, за год он вырос на 3121 рубль.
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Фото: pexels
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