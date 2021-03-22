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Нижний Новгород вошел в топ–5 городов России с самым дорогим жильем в центре

Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге городов-миллионников по стоимости жилья в центре города. Исследование провели эксперты портала Urbanus.ru.

 

Рейтинг городов возглавила Москва, следом оказались Омск и Казань, а Нижний Новгород — на четвертом месте.

В Казани, так же как и в Нижнем, главными ориентирами служат ансамбли местных кремлей — мониторинг проводился среди тех новостроек, которые расположены в шаговой доступности от них.

Самая дешевая однокомнатная квартира в центре Нижнего Новгорода обойдется в 7,76 миллионов рублей с площадью 41,96 квадратный метр.



 

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Фото: Никита Духник

 

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