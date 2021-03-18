В Нижнем Новгороде выросли цены на жилье в новостройках на 10%

Эксперты портала о недвижимости отмечают: спрос на новостройки резко упал после взлета интереса к ней, зафиксированного в 2020 году. Но это не помешало росту стоимости квадратных метров на рынке первичной недвижимости.

Нижний Новгород оказался в числе городов-лидеров по уровню роста цен на квартиры в новостройках. В конце 2020 года средняя цена квадратного метра — 88,6 тысяч рублей, а уже к марту 2021 года достигла 97,6 тысяч.

При этом эксперты не исключают, что в ближайшее время цена квадратного метра в нижегородских новостройках может преодолеть психологический порог в 100 тысяч рублей.





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Фото: mygorod-nsk.ru