Жилой комплекс в 19 этажей построят рядом с площадью Свободы

Жилой комплекс возведут недалеко от площади Свободы в Нижнем Новгороде к 2023 году. Новостройка расположится на пересечении улиц Ковалихинской и Семашко. Об этом сообщает застройщик ГК «Сокольники».
Жилой комплекс представляет собой 19-этажный монолитно-кирпичный дом бизнес-класса с подземным паркингом. Первый и второй этажи отдадут под коммерческие помещения: их займут торговые предприятия и офисы.
Всего в доме запланировано 113 квартир — от студий небольшого метража до двухуровневых квартирых свободной планировки площадью до 207 квадратных метров.
Строительство жилого комплекса ведет компания «Стройконсалтинг», входящая в ГК «Сокольники».
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Фото: ГК «Сокольники»
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