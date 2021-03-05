Жилой комплекс в 19 этажей построят рядом с площадью Свободы

Жилой комплекс представляет собой 19-этажный монолитно-кирпичный дом бизнес-класса с подземным паркингом. Первый и второй этажи отдадут под коммерческие помещения: их займут торговые предприятия и офисы.

Всего в доме запланировано 113 квартир — от студий небольшого метража до двухуровневых квартирых свободной планировки площадью до 207 квадратных метров.

Строительство жилого комплекса ведет компания «Стройконсалтинг», входящая в ГК «Сокольники».





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Фото: ГК «Сокольники»