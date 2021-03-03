В историческом центре Нижнего Новгорода построят гостиницу с подземной парковкой

Новую гостиницу с подземной парковкой и двумя башнями планируют построить в границах улиц Малой Ямской, Барминской, Горького и Красносельской. Об этом сообщает министерство градостроительной деятельности региона.
Проект нового отеля создан в Творческой мастерской архитекторов Пестова и Попова. Гостиница будет находиться в двух башнях, под которыми расположится подземный паркинг.
Застройщиком выступит ООО «Стройинвест–52». Члены архитектурного совета в ходе заседания одобрили характеристики проектного решения отеля.
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