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В историческом центре Нижнего Новгорода построят гостиницу с подземной парковкой

Новую гостиницу с подземной парковкой и двумя башнями планируют построить в границах улиц Малой Ямской, Барминской, Горького и Красносельской. Об этом сообщает министерство градостроительной деятельности региона.

Проект нового отеля создан в Творческой мастерской архитекторов Пестова и Попова. Гостиница будет находиться в двух башнях, под которыми расположится подземный паркинг.

Застройщиком выступит ООО «Стройинвест–52». Члены архитектурного совета в ходе заседания одобрили характеристики проектного решения отеля.


 

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