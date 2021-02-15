На площади Сенной планируют построить комплекс апартаментов с технопарком

Проект разработан компанией «Физтехпарк» по заказу ГК «Основа». Разработчики предлагают построить на территории жилой дом со встроенным детским центром, здание с центром инновационной медицины, стилобат с конгресс-холлом, торговый центр с фудкортом и технопарк. Кроме того, концепция проекта предусматривает подземный паркинг и зону, где будет проходить станция метро.

Члены архитектурного совета обратили внимание на отсутствие градостроительного анализа и влияния проекта на окружающую застройку. Совет рекомендовал поработать над внешним видом объектов, чтобы они гармонично вписались в существующий ландшафт.







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Фото: depgrad.government-nnov.ru/