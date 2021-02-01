Нижний Новгород попал в топ–20 самых перспективных городов России для гостиничного бизнеса

«Нижний Новгород — старинный город с богатой историей, культурным и промышленным наследием. Он имеет развитую туристскую инфраструктуру и выгодное географическое положение, является привлекательным для посещения москвичами и гостями столицы как во время проведения специальных мероприятий, так и в выходные дни», — отметил директор департамента развития туризма Сергей Яковлев.

Аналитики Cushman & Wakefield предлагали респондентам оценить привлекательность открытия новых сетевых гостиниц в российских городах по шкале от 1(неинтересно) до 10(очень интересно). Нижний Новгород занял 13–е место со средним баллом от 6,2 до 7,8.

«В 2020 году гостиничный бизнес сильно пострадал из-за пандемии. Со стороны правительства были оказаны беспрецедентные финансовые меры поддержки, и мы рассчитываем, что восстановление этого сегмента в регионе произойдет быстрыми темпами, в том числе благодаря увеличению турпотока в рамках 800-летия Нижнего Новгорода и праздничных мероприятий в связи с присвоением статуса «Новогодней столицы России», — добавил Сергей Яковлев.





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Фото: Никита Духник