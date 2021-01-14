В России планируют ввести налог на сдачу жилья. Снять квартиру станет минимум на 13% дороже

Как пишут «Известия», законопроект о создании условий для формирования рынка частного наемного жилья в России будет внесен на рассмотрение Госдумы до конца 2021 года, его разработкой занимается Минстрой. Документ направлен на «повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов».

Для этого планируется запустить информационную платформу учета договоров найма жилья, данные для которой добросовестные арендодатели должны будут подавать самостоятельно. Предполагается, что она может стать основой всех необходимых сервисов для арендатора и арендодателя. Платформу также планируют интегрировать с системами Федеральной налоговый службы, что должно упростить процесс начисления и уплаты налогов.

«Цифровизация рынка аренды обеспечит не только повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий, но и внесет вклад в цифровую трансформацию российской экономики», — считает заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.

Как считают эксперты, в законопроекте могут прописать типовой договор найма, а также включить в него механизм выявления собственников жилья, которые не подают информацию и не платят налоги. Таким образом можно будет проверить тех, в чьей собственности находятся сразу несколько квартир — живут ли они в них, зарегистрирован ли в них кто-то временно. Для выявления собственников нескольких квартир налоговая служба также сможет воспользоваться сведениями Росреестра.

В случае, если законопроект будет принят, налог на доходы от аренды составляет 13% — как минимум на столько может подорожать аренда жилплощади. Однако эксперты считают, что цена может увеличиться больше, чем на ставку применяемого налога.

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