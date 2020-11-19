В Нижнем Новгороде запускается «ПИК–Аренда»

«ПИК-Аренда» заключает с собственниками договор эксклюзивного обслуживания и берет на себя подготовку квартиры к сдаче — профессиональную съемку квартиры, размещение и продвижение объявления, оформление договора аренды и страхование. Кроме того, сервис контролирует арендные и коммунальные платежи и решает спорные вопросы между владельцем и арендатором.

Каждые три месяца сервис проверяет состояние квартиры и присылает фотоотчет, который клиент может посмотреть в личном кабинете. В случае, если жильцы решают съехать — находит новых арендаторов.

Нижний Новгород стал третьим регионом, где создатели сервиса планируют развивать новый формат аренды. С 2018 года проект работает в Москве, а с августа 2020 — в Санкт-Петербурге.





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