В День матери команда мультимедиа «НН.Собака.ru» рассказывает, за что мы благодарны своим мамам. Это личные истории про свободу выбора, черный флажок в дневнике, картонный домик для Барби и первый модный глянец. Читайте – и не забудьте сказать «спасибо» маме!
Илона Лапшина, генеральный директор Собака.ru в Нижнем Новгороде
«Согни ручки, сожми в кулачки и иди вперед». Мама учила не сдаваться ещё тогда, когда «идти вперед» означало буквально пробираться через толпу к вольеру с моржами или к витрине в «Детском мире». И каждый раз, когда путь казался непроходимым, её слова помогали сделать ещё один шаг.
Книга – лучший подарок. «Я достала новые книги!» – эта фраза во времена дефицита вызывала у нас обеих больший восторг, чем любая колбаса. Вечерами и в выходные мы сидели вместе, запоем читали и щёлкали семечки – и в эти моменты мир становился правильным и уютным.
Долг и ответственность. «Давай заведём щенка или возьмем котенка!» – как все дети я уговаривала маму, и пару раз она сдавалась. А потом, конечно, именно ей приходилось заботиться о питомце. В этом и есть вся она: не отказывать в мечте, даже если знаешь, что ответственность в итоге ляжет на твои плечи.
Мама – самая надежная, упрямая, не изменяющая своим принципам, при этом удивительно веселая и кокетливая, с тонким вкусом и способностью верить в лучшие качества людей. Всё хорошее, что есть во мне, – это все благодаря только ей.
Юлия Гребнева, директор продюсерского центра «Статус продакшн»
Моя мама всегда давала мне свободу выбора во всем: что носить, с кем дружить, в какой вуз поступать или бросать то, что не нравится. Благодарю ее за то, что она всегда много разговаривала со мной, во всем советовалась, и я считала себя важной и нужной и не боялась принимать решения, всегда чувствовала поддержку и любовь!
Мама, спасибо тебе за мою уверенность в себе!
Валентина Переведенцева, заместитель главного редактор
Я из семьи, где купленный «Сникерс» делился на четыре части, а о настоящей Барби приходилось только мечтать – хотя, честно говоря, о домике для Барби я мечтала куда больше. Несколько раз мы ходили в магазин игрушек – чтобы просто посмотреть на него. Потом мама достала где-то коробки, оклеила их изнутри обоями, на окошки из фольги сшила занавески, а большой коробок из-под спичек стал камином. Так у моих кукол появился трехэтажный дом – предмет зависти девочек-соседок, которые теперь просились прийти в гости поиграть. А еще мама никогда не жалела денег на книги – роскошь в нашей скромной жизни: толстые тома с картинками, энциклопедии, словари. Это она научила меня, что воображение и знания куда важнее вещей.
Ольга Гурьянова, эксперт рубрики «Ивенты»
Помню, как расплакалась, когда за мной в школу пришла мама, потому что я получила черный флажок. Она обняла меня и сказала: «Ничего страшного. Это всего лишь черный флажок». Я благодарна маме за поддержку в любом моем начинании, за свободу выбора в принятии решений. За свой пример трудолюбивого, честного, порядочного человека. За строгость в детстве и любовь сейчас, когда ее дочка выросла, но до сих пор чувствует мамину заботу и переживания.
Татьяна Барышева, эксперт направления продаж
Я благодарна маме за свободу выбора: что бы я ни решила, я знаю, что не услышу осуждения. Она всегда говорит: «Лишь бы тебе нравилось!». Я благодарна маме за ее особый шарм и потрясающее чувство стиля. Для нее важно оставаться настоящей женщиной в любой ситуации, даже резиновые сапоги на даче она носит на каблуках! Сейчас я понимаю: это не про моду, это про внутреннее достоинство и умение не терять себя. А еще мама – самая преданная бабушка на свете. У нас в семье даже появилась почти ритуальная фраза: «Мы бабушке позвоним!» Стоит мне хоть немного ограничить детей, как они тут же планируют этот «план спасения».
Мама подарила мне не только жизнь, но и целую систему координат: право на выбор, вкус к красоте и уверенность в том, что тебя примут, даже если ты не идеален.
Карина Весновская, шеф-редактор отдела спецпроектов
У моего вкуса – и в одежде, и в жизни – есть автор, и это мама. Мой первый глянец – ее журналы с модными выкройками, интерьерами и рецептами: они были нашим общим мудбордом задолго до того, как появилось это слово. Вместе мы представляли, каким однажды будет наш дом, выбирали наряды. К моему гардеробу мама всегда относилась очень внимательно, а если что-то нельзя было купить, садилась за машинку. Архив я до сих пор не даю выбросить: одни референсы ждут своего часа, другие остаются источником вдохновения. Мое «спасибо» маме – за чувство прекрасного, то самое наследство, которое не выходит из моды.
Анна Боброва, стилист
Я всегда смотрела на маму как на пример женщины, которая не боится ставить перед собой цели и идти к ним. Она из тех людей, кто не ищет причин, почему что-то невозможно, а просто берет и делает.
В детстве мама была вовлечена буквально во всё, что происходило в моей жизни. Каждый утренник был для нее маленьким творческим проектом: платья, костюмы снежинок и принцесс – всё было сшито её руками. Она постоянно что-то вязала: сначала для меня, потом для моего сына, да даже для моей собаки.
Ей всегда удавалось совмещать много ролей: быть успешной в работе, образцовой хозяйкой, оставаться внимательной мамой и прекрасной бабушкой.
Я благодарна маме за пример женщины, которая умеет быть сильной, самостоятельной и целеустремленной, но при этом никогда не забывает о близких.
Мария Бабурина, эксперт рубрики «Спорт»
Когда я стала мамой сына, мое сердце наполнилось безграничной любовью. Когда появилась дочь, эта любовь приумножилась. Но что удивительно – я посмотрела на эту любовь глазами своей мамы. И хочу говорить ей снова и снова спасибо – за любовь, за отношения, которые мы несем сквозь года.
Я часто ловлю себя на мысли, что разговариваю с дочерью так, как говорит со мной мама. Слышу ее интонацию в своем голосе, говорю ее фразами. «Мамуль, я так устала», — говорю ей в трубку. «Моя хорошая, ты со всем справишься. Я с тобой».
Мечтаю, чтобы наши отношения с дочкой сложились так же, как наши с мамой. Сколько бы мне ни было лет – я всегда звоню ей: радуюсь, плачу, прошу совета, говорю все эмоции, даже ругаюсь – она всегда меня выслушает. Встряхнет. Подскажет. Поможет. Направит.
Мама! Спасибо тебе за эту любовь! Учусь у тебя быть мамой дочки.
Валери Лакруа, сет-дизайнер
Материнство врывается в жизнь женщины с огромными новыми чувствами, которые порой даже не знаешь, как прожить. И где-то в этой волне часть тебя тихо уходит насовсем. Ты не становишься лучше или хуже, ты становишься другой версией себя.
Возникает колоссальное напряжение, которое порой невероятно трудно выдержать. И я благодарна своей маме за то, что она нашла в себе силы остаться в этом выборе.
Кристина Крисанова, эксперт рубрики «Промышленность и региональное партнерство»
На вопрос, за что я благодарна своей маме, я сразу погружаюсь в состояние детства и вспоминаю серии теплых моментов. Каждому есть место в моем сердце.
Первое – возможность быть на этом свете, жить. Дальше важное – тяга к культурному и прекрасному. Мама оклеила летнюю веранду, в которой я играла, вырезками из журналов с репродукциями художников – и у меня была своя арт-резиденция и редакция глянца одновременно. Я их даже сейчас помню в картинках.
Самое ценное – мама дала мне свободу выбирать взрослую жизнь и отпустила поехать учиться вслед за моими интересами. Сейчас я безмерно благодарна, что «фирменные» традиции она закладывает уже в воспитании внуков, которые называют ее лучшей бабулей! Например, отмечать число рождения каждый месяц и баловать вкусняшками.
Камила Габайдулина, продюсер
Я благодарна маме за самое счастливое детство: за то, что она заплетала мне красивые косички перед школой, просыпалась раньше всех, чтобы приготовить мне завтрак, и помогала с уроками. Мама сохранила мои детские рисунки, тетрадки и дневники. Она всегда в меня верит и поддерживает.
Для меня мама – пример сильной и целеустремленной женщины, которая при этом остается внимательной, доброй и заботливой. Я благодарна ей за любовь, воспитание и ценности, которые она мне передала, а еще – за то, что подарила мне брата. Мама – моя опора и самый близкий человек. Все самое прекрасное, что есть во мне, – благодаря ей.
Мама! Я тебя очень люблю.
Сабина Гаджиева, эксперт рубрики «Дизайн и хорека»
Мы жили тяжело, как и вся страна в советские времена. По талонам и по блату мама доставала для меня бананы и покупала крем-соду – это было очень круто.
Она всю жизнь посвятила мне и растила меня одна, всегда покупая все лучшее. Даже когда не было денег на обновки, она находила иностранные вещи в секонд-хенде, и я всегда ходила модная. Мой стиль – от мамы, она всегда была модницей.
Любовь к матрешкам у меня с детства: у мамы было много друзей в СНГ, мне присылали вещи из Одессы и Минска. И у меня одной в маленьком городке Бор была мутоновая шуба с матрешками. Носить украшения и правильно их сочетать – тоже от мамы. Как и любовь к Bee Gees, Modern Talking и Майклу Джексону.
Как сложно быть мамой, я поняла только когда родила дочь. Это большой труд и ответственность. Я очень люблю свою маму и благодарна ей за поддержку и любовь, которую она дарит мне и моей дочери всю нашу жизнь
Татьяна Колдашова, эксперт рубрики «Детство и туризм»
Моя благодарность моей маме безгранична. В советское время она поднимала нас с сестрой одна, было тяжело, но она дома создавала атмосферу уюта и тепла.
Я всегда могла проявлять свои лидерские качества как в садике, так и в школе, и моя мама поддерживала меня во всех моих начинаниях.
Сейчас ей 77, а мне 44 года – и мне до сих пор хочется, чтобы моя мамочка меня обняла и, как маленькую девочку, погладила по волосам.
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