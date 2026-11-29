Илона Лапшина, генеральный директор Собака.ru в Нижнем Новгороде

«Согни ручки, сожми в кулачки и иди вперед». Мама учила не сдаваться ещё тогда, когда «идти вперед» означало буквально пробираться через толпу к вольеру с моржами или к витрине в «Детском мире». И каждый раз, когда путь казался непроходимым, её слова помогали сделать ещё один шаг.

Книга – лучший подарок. «Я достала новые книги!» – эта фраза во времена дефицита вызывала у нас обеих больший восторг, чем любая колбаса. Вечерами и в выходные мы сидели вместе, запоем читали и щёлкали семечки – и в эти моменты мир становился правильным и уютным.

Долг и ответственность. «Давай заведём щенка или возьмем котенка!» – как все дети я уговаривала маму, и пару раз она сдавалась. А потом, конечно, именно ей приходилось заботиться о питомце. В этом и есть вся она: не отказывать в мечте, даже если знаешь, что ответственность в итоге ляжет на твои плечи.

Мама – самая надежная, упрямая, не изменяющая своим принципам, при этом удивительно веселая и кокетливая, с тонким вкусом и способностью верить в лучшие качества людей. Всё хорошее, что есть во мне, – это все благодаря только ей.