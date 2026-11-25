В своих работах она использует техники ручной (цветная гладь, ришелье, бисер и золотное шитьё) и машинной вышивки, иногда дополняя их живописью и эстампом. Еще в 2002-м она выпустила книгу «Вышивка. Библейские мотивы» (внутри – ее работы, схемы, советы, разбор техник и материалов). Сейчас готова рукопись для второй книги.

По периметру вышивки почти всегда идет надпись – авторским шрифтом или в стиле древних текстов. Она либо дает пояснение центральному образу, либо добавляет ему загадочности. Например, панно «Трапеза. Молчание и тишина» – иллюстрация к тексту книги пророка Исаии (в работе есть цитата: «Душою моею я стремился к Тебе ночью, И духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра»).