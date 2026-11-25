Художница родом из Дзержинска, вышивка которой напоминает одновременно русский лубок, средневековые витражи и старинные гобелены.
Профессионально вышивкой Наталья занялась после встречи с известным нижегородским художником Сергеем Ледковым (пара вместе уже 36 лет). Ее работы есть в частных коллекциях России, США, Великобритании, в собрании Российского Дома народного творчества и в Государственном музее истории религии.
В своих работах она использует техники ручной (цветная гладь, ришелье, бисер и золотное шитьё) и машинной вышивки, иногда дополняя их живописью и эстампом. Еще в 2002-м она выпустила книгу «Вышивка. Библейские мотивы» (внутри – ее работы, схемы, советы, разбор техник и материалов). Сейчас готова рукопись для второй книги.
По периметру вышивки почти всегда идет надпись – авторским шрифтом или в стиле древних текстов. Она либо дает пояснение центральному образу, либо добавляет ему загадочности. Например, панно «Трапеза. Молчание и тишина» – иллюстрация к тексту книги пророка Исаии (в работе есть цитата: «Душою моею я стремился к Тебе ночью, И духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра»).
Наталия Опарина
художница
Феномен, который определяется понятием «текст», – одна из основных тем, которые меня интересуют. Текст – это форма мысли, записанная определенным порядком слов или символов. Но если слова поставить в другом порядке, будет другой ритм и мелодия. Текст музыкален – это первый слой. Второй слой – это смысл через образы, образы выстраивают картину, и текст становится изобразительным. Потому что текст в нашем сознании реализуется через изображение, мы читаем и видим описываемое в тексте. А иногда текст для меня – это сложная математическая формула, и чтобы ее решить и понять, нужно не только знание, но и чувство, которое над знанием. Можно ли сказать, что человек – это текст? Иногда говорят, что «он для меня как открытая книга». Человека можно читать так, как если бы он был текстом, но прочитать невозможно. В этом смысле все мы оказываемся друг для друга непрочитанными текстами.
А, например, в авангардном «Оммаже К.М.» она переосмысливает «Голову крестьянина» Малевича. Иногда ее вышивка – это яркие цветы, абстракция или фрагменты персонажа (крыло херувима, например). И почти во всех произведениях есть орнамент («любой ритмично повторяющийся элемент») – ему посвящена серия работ «...земля и что наполняет ее...». Художница совмещает растительные узоры и геометрию, вписывая иногда внутрь фигур города, животных и фрагменты Священного Писания.
Наталия Опарина
художница
У меня есть проект «Разноцветные одежды Иосифа». Источник – текст библейского рассказа об Иосифе Прекрасном. Это история, в которой есть любовь и ненависть, наивность и предательство, клевета и верность, слезы и улыбка, но нет в этой истории отчаяния. Проект состоит из пяти частей, пяти одежд, которые являются свидетелями жизни Иосифа, каждой соответствует определенный цвет, звучание и жизненная ситуация. В каком-то смысле одежда символизирует земные почести, земное превосходство или, наоборот, забвение и отверженность.
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