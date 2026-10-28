Наш самый ламповый пост: знакомьтесь, Михаил и Виктория Шильновы

Переехали в деревенский дом, чтобы открыть семейную мастерскую светильников из дерева.
Оба родились и выросли в Кулебаках, а учились в Нижнем. Виктория окончила Нижегородское художественное училище, Михаил – ННГАСУ (диплом был как раз на тему светильников!). Мастерская и бренд Lazeretti у супругов появились еще в 2014-м: «Мы купили лазерный станок и поставили его на балконе в съемной квартире. Да простят нас соседи!». Тогда они занимались декором из фанеры, подарками, значками и игрушками.
В 2015-м вернулись в Кулебаки и открыли маленький магазин подарков собственного изготовления, который проработал пять лет: «Дела шли неплохо, но мы очень устали работать на заказ и делать все подряд. Хотелось перемен». А в 2020-м решили открыть онлайн-магазин светильников.
Михаил и Виктория Шильновы
За несколько месяцев мы создали первую и самую культовую серию светильников «Спутник». Сначала это был маленький настольный светильник, к нему добавился торшер с причудливыми ножками. А потом придумали светильник-столик, который очень всем понравился. В этой серии есть еще подвесные светильники и наш, пожалуй, самый популярный настенный светильник, который все называют «солнышко».
Сейчас в коллекции кулебакского бренда подвесные, напольные, настольные, настенные и потолочные светильники с ажурным светом. Их частично изготавливают вручную из березовой фанеры в мастерской, пристроенной к дому.
Михаил и Виктория Шильновы
Когда мы вернулись в Кулебаки, то переехали в старенький домик, где раньше жили дедушка и бабушка Миши. Мы выделили под мастерскую одну из комнат прямо в доме. Она была очень маленькой, всего 8 квадратных метров. А пару лет назад решили построить отдельное помещение. Это небольшой домик прямо на нашем участке, в огороде. Построили его вдвоем.
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