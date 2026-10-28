Наш самый ламповый пост: знакомьтесь, Михаил и Виктория Шильновы

Переехали в деревенский дом, чтобы открыть семейную мастерскую светильников из дерева.

Оба родились и выросли в Кулебаках, а учились в Нижнем. Виктория окончила Нижегородское художественное училище, Михаил – ННГАСУ (диплом был как раз на тему светильников!). Мастерская и бренд Lazeretti у супругов появились еще в 2014-м: «Мы купили лазерный станок и поставили его на балконе в съемной квартире. Да простят нас соседи!». Тогда они занимались декором из фанеры, подарками, значками и игрушками.