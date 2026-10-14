Знакомьтесь, Татьяна Прошина

Нижегородский мастер мягких игрушек по технологиям столетней давности.
Первой ее игрушкой стал зеленый заяц из винтажного плюша ручного окрашивания. С тех пор в ее Тедди-зоопарке появлялись слоны, лисы, жирафы – от миниатюрных брошей до экземпляров в 20-30 см. Большую часть крупных игрушек разбирают коллекционеры. Есть и те, кто делает ностальгический подарок своему «внутреннему ребенку».
Для мишек Тедди подходят материалы, которые имеют хлопчатобумажную основу и не тянутся (чтобы выдержать тугую набивку опилками). Чаще всего используют плюшевые портьеры, шторы, скатерти, ковры, которые когда-то были у бабушек и прабабушек, а также современные вискозу, мохер и альпаку.
Татьяна Прошина
мастер мягких игрушек
Когда я делала текстильных кукол, детали надо было сшивать на швейной машинке. Я человек ночной, а швейную машинку ночью не достанешь, не пошумишь. А мишки Тедди шьются руками, в тишине, под тихую музыку или подкаст. Творческий процесс происходит дома – у меня есть специальный уголок, который я называю «Моя Нарния» – это большой шкаф, который подарил мне муж на сорокалетие. Там разные коробочки, баночки, все необходимое. Небольшой мишка сантиметров 20, если он в одежде, в ботинках, с определенными аксессуарами, собирается где-то три дня – это около 30 часов работы. Иногда получается за пару дней, а потом столько же подбираешь ему одежду.
На заказ Татьяна почти не работает, эскизы ей тоже обычно не нужны – выкройки создаются по образу, который есть в воображении автора, а правки вносятся в процессе работы с тканью. Самое сложное в технике Тедди – набивка. После мастер вставляет шплинты (специальные стержни позволяют ручкам, ножкам и голове вращаться на 360 градусов), глазки и делает тонировку.
Татьяна Прошина
мастер мягких игрушек
Я обычно использую кедровые опилки – они очень вкусно пахнут деревом. Я могу сшить очень много деталей, и они будут очень долго лежать, пока я не решусь набить их. Это очень тяжелый процесс: надо набивать очень плотно, чтобы не было пустот. Ручки, ножки и особенно голова должны быть очень крепкими, как камень.
Комментарии (0)