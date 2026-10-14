Знакомьтесь, Татьяна Прошина

мастер мягких игрушек

Когда я делала текстильных кукол, детали надо было сшивать на швейной машинке. Я человек ночной, а швейную машинку ночью не достанешь, не пошумишь. А мишки Тедди шьются руками, в тишине, под тихую музыку или подкаст. Творческий процесс происходит дома – у меня есть специальный уголок, который я называю «Моя Нарния» – это большой шкаф, который подарил мне муж на сорокалетие. Там разные коробочки, баночки, все необходимое. Небольшой мишка сантиметров 20, если он в одежде, в ботинках, с определенными аксессуарами, собирается где-то три дня – это около 30 часов работы. Иногда получается за пару дней, а потом столько же подбираешь ему одежду.