От мастеров ручной ковки до специалистов аэрокосмического приборостроения

Заглянули в нижегородское ателье музыкальных инструментов (выпускает до 1500 духовых инструментов в год!).
В небольшом здании «Ателье Гончарова» (лауреаты ТОП50 «НН.Собака.ru» этого года!) на Деловой, 8 создают флейты, гобои, кларнеты, фаготы, трубы, саксофоны, на которых играют лучшие мировые оркестры (среди них musicAeterna, коллективы Большого театра и Мариинки). Конвейера нет, а самые сложные профессиональные инструменты могут изготавливать месяцами.
В портфолио, например, первый созданный в России английский рожок, над которым в ателье работали вместе с австралийским музыкантом Джоном Армстронгом.
Владислав Гончаров
основатель ателье
Производство сочетает классические технологии обработки металла и дерева с цифровыми. У нас есть собственная лаборатория 3D-сканирования. Это позволяет, например, оцифровать сложную историческую деталь, построить ее математическую модель, при необходимости изменить конструкцию и затем изготовить на современном оборудовании.
Здесь занимаются всем: конструированием, механической обработкой, 3D-прототипированием и сканированием, литьем, полировкой, нанесением покрытий, сборкой, регулировкой, настройкой. После сборки инструменты проверяют на герметичность, интонацию и отклик. Если какой-то элемент не соответствует параметрам, его переделывают. При всей автоматизации некоторые операции все равно остаются ручными – мастер, в отличие от машины, тонко чувствует каждый нюанс:
Владислав Гончаров
основатель ателье
В разработке и тестировании у нас обязательно участвуют профессиональные исполнители. Мы регулярно отдаем новые модели музыкантам на апробацию и собираем обратную связь – причем инструмент проверяют именно в реальных исполнительских условиях, а не только внутри производства.
Состав команды из 50 (!) человек для музыкальной отрасли достаточно необычен. Есть инженеры-конструкторы, технологи, специалисты по металлообработке, гальванике, 3D-технологиям и даже аэрокосмическому приборостроению. Музыканты контролируют удобство, звучание, работу механики и настройки инструмента, инженеры отвечают за геометрию и точность.
Фото: Анастасия Волкова
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