От мастеров ручной ковки до специалистов аэрокосмического приборостроения

Здесь занимаются всем: конструированием, механической обработкой, 3D-прототипированием и сканированием, литьем, полировкой, нанесением покрытий, сборкой, регулировкой, настройкой. После сборки инструменты проверяют на герметичность, интонацию и отклик. Если какой-то элемент не соответствует параметрам, его переделывают. При всей автоматизации некоторые операции все равно остаются ручными – мастер, в отличие от машины, тонко чувствует каждый нюанс: