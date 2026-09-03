«За время работы с муравьями меня и кусали, и жалили, и даже протыкали мандибулами»

Знакомьтесь, Татьяна Попкова – биолог, электронный музыкант (!) и преподаватель ННГУ, которая знает всё о муравьях.
Уже через месяц после поступления на биофак, на лекции по зоологии беспозвоночных, она поняла, что нашла себя. Будущей «королеве муравьев» в сжатые сроки пришлось с нуля учиться создавать детальные и точные биологические рисунки (от инфузории до анатомии лягушки), а порой и выживать во время полевых практик. Однажды собирать материал мешали нескончаемые ливни и любопытный медведь.
Сейчас Татьяна преподает в своей alma mater и в лесу бывает не так часто, как хотелось бы: месяц в году проводит в Пустынском заказнике. Там она учит студентов собирать насекомых и водных беспозвоночных, создавать собственные коллекции и определять организмы до вида.
Татьяна Попкова
биолог
Интерес к энтомологии вырос из общего увлечения беспозвоночными. Сначала мне хотелось заниматься тропическими жуками – златками, но они привлекали меня больше своей красотой, чем каким-то конкретным научным вопросом. Благодаря знакомству с мирмекологом Владимиром Зряниным я постепенно начала больше узнавать о муравьях, и эта тема все сильнее меня увлекала. Методы исследования зависят от конкретной задачи. Иногда это фаунистические сборы, когда необходимо максимально полно выявить видовой состав муравьев определенной территории. В других случаях задачи более специфические – например, наблюдение за фуражировочным поведением и взаимодействием на пищевых ресурсах. В таких случаях кормушка с источником пищи становится небольшой экспериментальной площадкой. Можно наблюдать, какой вид первым обнаружит пищу, сколько рабочих привлечет, как поведет себя при появлении другого вида: уступит ресурс, останется рядом или попытается прогнать конкурента. За все время работы с муравьями меня успевали и кусать, и жалить, и даже протыкать кожу серповидными мандибулами.
Многочисленные исследования нашей героини так или иначе связаны с одним вопросом: как множеству видов удается сосуществовать рядом? Для этого она изучала, например, как рыжие лесные муравьев делят пищевые ресурсы и насколько широко осваивают территорию их родственники из тропического муссонного леса во Вьетнаме. Однажды Татьяна обнаружила необычных муравьёв-рабовладельцев Harpagoxenus, совершающих набеги на семьи других муравьев (похищают потомство, а выросшие из яиц и куколок рабочие трудятся на благо чужого гнезда).
А еще у Татьяны два (!) музыкальных проекта: Aenorah (на стыке melodic techno, progressive house и trance) и эмбиентный FunYash. Плюс в «закромах» лежат незавершенные работы в жанрах indie, synthwave и metal.
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