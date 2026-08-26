Знакомьтесь, Дмитрий Учаев

краевед

Кирпичный склеп представлял собой подземные усыпальницы с арочными сводами. Николай Васильевич Левашов скончался в 1844 году, положив начало фамильному некрополю. В нем были упокоены еще три представителя династии, последним стал внук, умерший в 1912-м. Работы по восстановлению склепа – часть проекта «Левашевское Поветлужье». Захоронения разграбили и осквернили еще в советское время – все оттуда вытащили, а кости пошли на «игрушки» молодежи. Сейчас из находок – множество костей (а это я пока только расчищаю вход). Они складываются в общее хранилище, потом их перезахоронят по всем правилам. Мне важно восстановить историческую справедливость – Левашовы сделали немало для Воскресенской земли. И просто по моральным нормам разорять могилы – скверный поступок. Работа реально сложная и тяжелая физически, приходится много копать земли и мусора, все делаю один – желающих присоединиться пока не нашлось.