Знакомьтесь, Дмитрий Учаев

Нижегородский краевед-энтузиаст, путешественник, автор блога «Уйду в лес» (более 40 тыс. подписчиков).
Маркетолог по профессии, член Русского географического общества на заре своей блогерской карьеры бродил с металлоискателем по заброшенным деревням, о чем и рассказывал своим читателям. Потом его увлекли истории покинутых усадеб, ночевки в палатках и глухие леса. Еще был период многочисленных репортажей в духе «Форт Боярд» из экспедиций по штольням, в том числе под «Швейцарией» (построили в 19 веке, чтобы предотвратить оползни). Представьте: вы в гидрокостюме, по грудь в воде бредете по затопленному тоннелю, готовому обвалиться в любой момент. Затем Дмитрий вновь вернулся в «лес» к заброшенным усадьбам, походам и узкоколейкам.
В его «большой записной книжке» – исчерпывающие инструкции (как, например, по кирпичной кладке определить возраст здания), старинные обряды, таинственные истории, неизвестные экскурсоводам топонимы и постройки. Обо всем этом Дмитрий узнает от местных, а также из этнографических записей, архивов, старых газет и всевозможных документов.
Дмитрий Учаев
краевед
Мой лес – это отдельный мир, в котором старинная усадьба рассказывает о себе, это заброшенная изба, в которой слышны шаги ее хозяев. Впечатляют усадьбы, которые постепенно оживают в новых руках. Сам мечтаю стать хозяином подобного места и сделать всё, чтобы сохранить его. Мне запомнились путешествие по опустевшим деревням Тоншаевского района: прокатились по еще живой тогда узкоколейной железной дороге на мотодрезине и организовали поход по зимнему лесу при минус 30-ти с моим другом из блога «Добрые Походы». В прошлом году открыл выставку УЖД в стенах Борского краеведческого музея, которая стала постоянной экспозицией в музее РЖД на Сортировке.
Сейчас блогер странствует в одиночку, вооружившись лопатой, расчищает от мусора (40-летние слои могли бы заинтересовать археологов) фамильный склеп Левашевых в родном Воскресенском районе, а еще исследует историю династии и самой местности.
Дмитрий Учаев
краевед
Кирпичный склеп представлял собой подземные усыпальницы с арочными сводами. Николай Васильевич Левашов скончался в 1844 году, положив начало фамильному некрополю. В нем были упокоены еще три представителя династии, последним стал внук, умерший в 1912-м. Работы по восстановлению склепа – часть проекта «Левашевское Поветлужье». Захоронения разграбили и осквернили еще в советское время – все оттуда вытащили, а кости пошли на «игрушки» молодежи. Сейчас из находок – множество костей (а это я пока только расчищаю вход). Они складываются в общее хранилище, потом их перезахоронят по всем правилам. Мне важно восстановить историческую справедливость – Левашовы сделали немало для Воскресенской земли. И просто по моральным нормам разорять могилы – скверный поступок. Работа реально сложная и тяжелая физически, приходится много копать земли и мусора, все делаю один – желающих присоединиться пока не нашлось.
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