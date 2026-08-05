Врач-новатор создает метод реабилитации пациентов с неврологическими нарушениями: опыт коллег – отправная точка, но спектр применения шире. В основе его терапии – танец. Горячая латина захватывает, азарт вытесняет «надо» – и движения, которые раньше не получались, складываются в четкий рисунок. А за уверенностью в своих силах приходит новое качество жизни.
Как появилась идея восстанавливать двигательную активность с помощью танца?
По специальности я врач-невролог и врач ФРМ (физической и реабилитационной медицины). Мне хотелось найти новый, нестандартный способ помочь своим пациентам – а это люди, например, после инсультов, черепно-мозговых травм. В нашем центре уже был опыт танцевальной терапии для пациентов с болезнью Паркинсона, я решил оттолкнуться от него. Готовой методики я не обнаружил. Все статьи, которые мне попадались, были в основном американские. Там работали с легкими нарушениями, занимались танцем раз в неделю – и у них была очень хорошая динамика.
А что касается российских разработок… Их либо действительно нет, либо делиться не хотят (улыбается). Поэтому пока у меня ощущение, что я один из немногих, кому это интересно. Полгода я методом проб и ошибок, практически в одиночку, выстраивал эту платформу. Мне бы побольше единомышленников – обсудить, посоветоваться.
Почему выбор пал на латину?
Ее ритмы более легкие для воспроизведения, движения там проще. Начинал я именно с нее. Но приходят новые пациенты, уже с другими запросами. Сейчас предпочитаю смешивать: от гоу-гоу до уличных направлений. Моя цель – в танцевальной комбинации отработать повседневные движения, которые здоровому человеку даются легко, а моим пациентам – нет. Например, после инсульта человек забывает, как одновременно работать рукой и ногой. Мы медленно, постепенно учимся делать это под музыку. Танец – это обертка, в которую можно завернуть любую бытовую активность: ходьбу, баланс.
Кто легче идет в такую терапию – мужчины или женщины?
Парадокс, но мужчины. У женщин, как правило, завышенные ожидания от самих себя. Они хотят танцевать, но когда у них не получается идеально, расстраиваются. А что думает мужчина в такие моменты? «Ладно, сейчас разберусь». Для него танец – это про улучшение возможностей, мы даже добавили движения из единоборств. Для женщины – про эстетику. Но и те и другие в итоге получают возможность увидеть, что с их нарушением можно жить, что они могут справиться.
И через какое время уже можно сказать: есть сдвиг?
Нужно около трех месяцев. Не стоит думать, что за этот период происходит излечение – функционал, вполне вероятно, не изменится. Но контроль над телом повышается кардинально.
Достаточно долгий срок для первых результатов – как не потерять мотивацию?
Так рассуждает здоровый человек. А люди после инсульта живут с неврологическими нарушениями каждый день – для них даже небольшие изменения (необязательно физические) подкрепляют желание заниматься дальше. Когда мы начинаем работать с ритмом, в процесс включаются глубинные структуры мозга, те, что отвечают за плавность, координацию, контроль. Растет уверенность, улучшается самочувствие в целом. На занятиях пациенты общаются, делятся эмоциями, радуются успехам друг друга. И эта социальная функция танцевальной терапии тоже очень важна.
Нет такого, что в группе стесняются, боятся показаться неловкими?
Наоборот! Человек видит людей с разными возможностями и чувствует себя комфортнее. Тот, кто посильнее, становится ведущим, другие на его примере понимают, что тоже смогут. Тянутся за ним – не за мной. Это в разы повышает мотивацию. Появляется азарт: «А получится ли у меня?» Я веду и индивидуальные занятия, но результаты в группе, как правило, лучше.
Бывает так, что одного желания заниматься недостаточно?
Да, если имеются противопоказания. Танец – это все-таки нагрузка, физическая, психоэмоциональная. Только врач – невролог, реабилитолог – определяет, подходит ли такое воздействие конкретному человеку. Поэтому для успеха нужны два главных условия: желание пациента и консультация специалиста.
А вас лично что держит в этой теме?
Ко мне недавно пришел пациент, инсульт был в 23 года, сейчас ему нет и сорока. Он сказал: «Я уже все перепробовал. Надеюсь, вы не закончите заниматься». Танец дает ему ощущение нормальности, социальной включенности – все это выходит за рамки просто медицинского восстановления. Или когда вижу, как мои пациенты после четырех месяцев работы берут и импровизируют, собирают из разученных движений новые комбинации, начинают чувствовать свое тело иначе. Во всем этом – моя мотивация и стимул двигаться дальше.
Если отойти от диагнозов – что танец в принципе может дать человеку?
Танец – это не всегда про хореографию. Это про контакт с самим собой, когда мы отключаемся от суеты и пытаемся прочувствовать себя под музыку. Хочется под грустную? Пожалуйста! Проживаем под нее свою внутреннюю боль, выбрасываем ее из себя. Это отличная профилактика выгорания, неврозов, стрессовых состояний – а они сегодня среди главных врагов нашего здоровья. И, кстати, одна из причин ранних инсультов.
Конечно, танец не заменит медицину. Какой бы правильный образ жизни мы ни вели, мы не можем застраховаться от болезней. Но снизить тяжесть последствий, сохранить контакт с телом, не потерять себя в стрессе – с этим он справляется прекрасно.
Текст: Карина Весновская
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
Волосы: HUB
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