«Поем про мир, дружбу, любовь и о том, как велик каждый человек»

Основательница вокальной студии в Выксе, где сегодня занимаются 130 (!) детей и взрослых от 4 до 22 лет. «Будановцы» поют на городских праздниках и крупных фестивалях, в том числе с известными музыкантами («Смешband», «Лолита Косс», «СБПЧ», N'Caged, «Наставшевс & Лубенников») и участвуют в громких проектах. С группой «Бонд с кнопкой» студию связывают, например, несколько масштабных концертов, съемки в двух фильмах («Громко и честно» Кирилла Алехина и «Хоровод» Ульяны Анохиной), запись совместного альбома и крепкая дружба.
Ваша студия стала известна на всю страну, а с чего все начиналось?
Со студии «Voice-studio» в 2019-м. Примерно через полгода мы переехали во Дворец культуры имени Лепсе и c подачи родителей воспитанников сейчас стали называться «Вокальная студия Полины Будановой». По сути, мы принадлежим ДК, находимся в ведомстве минкульта. У меня ставка руководителя вокальной студии, а самозанятость позволяет мне арендовать площадки, реализовывать какие-то масштабные проекты. С руководством и коллегами Дворца культуры у нас прекрасные отношения. Я горю идеями, а коллектив доверяет моему вкусу, в том числе в проведении отчетного концерта, на который собирается весь город. В целом дружба и взаимное уважение – основные принципы работы моей студии, именно поэтому в нашем коллективе дружат не только дети, но и родители.
У вас внушительный музыкально-артистический бэкграунд: музыкальная школа и театр при ней, участие в фольклорном ансамбле и коллективе «Созвездие», вы выступали как пианистка и были популярной солисткой эстрадного коллектива «СТУДИЯ 27», с которого, кстати, начинала актриса Ирина Пегова. Почему вы не пошли дальше, а занялись детьми?
Мне странно, когда человек поет в 40, 50 лет и не передает свой опыт. Вы красивые, вы классные, вы круто звучите, так помогите молодому поколению. Этим я и занимаюсь – все, что я получила от разных педагогов, с разных сценических сфер – передаю своим ребятам, и это приносит больше удовольствия, чем личное выступление на сцене. Я делаю все, чтобы мои девчонки и мальчишки выходили на сцену безбоязненно в любое время при разных обстоятельствах с различными песнями. Мы с удовольствием споем про мир, дружбу, любовь и о том, как велик каждый человек. Мы внедряем академическое, любим народное, знаем множество вокальных техник. Мы можем петь по нотам, если надо – подберем на слух многоголосную композицию. Я не хочу, как раньше. У меня совершенно другой подход, сложившийся на основе практического опыта и любви к свободе. Мою студию называют хором, но это же совершенно другая история: там стоят мальчики-зайчики, девочки-белочки, руки по швам и очень широко открывают рот. Обязательно перед ними стоит какая-нибудь внушительный и строгий дирижер, который машет руками. А мне нравится, когда дети двигаются. Я люблю, когда они разные.
В чем именно заключается ваша методика работы с детьми?
Самое главное – проявлять свои чувства и эмоции, все подробно объяснять, расставить акценты так, чтобы заставить засыпающего маленького ребенка или подростка о чем-то подумать. Помогать детям нестандартно мыслить и не бояться выходить за рамки стереотипов. Мы можем создать любой контент – от веселого видеоролика, озвученного грустного текста до многоголосной песни и нестройного хора с нарочито «лажающими» солистами. Но я никогда не включу в репертуар песню, которая не нравится детям. Я стараюсь разговаривать с ними на их сленге, быть старшим товарищем, а не мамой, хотя они и называют меня «наша любимая вокальная мама». Я создала чат, где у самые ответственные девчули (они назвали себя «будановцами», а следом так стали именовать себя и другие воспитанники) решают сами кто из них сегодня будет петь с микрофоном, например. И круто, когда перед тобой стоит человек, открытый сердцем полностью. Он может тебе рассказать про то, как у него сегодня в школе был какой-то провал или ссора с родителями. В такой доверительной атмосфере рождается классное звучание, им проще понимать и чувствовать интонации друг друга. Однако и требования мои достаточно высоки: каждое следующее занятие после выступления – «разбор полетов».
Из 130 ваших воспитанников с группой «Бонд с кнопкой» выступают 25 детей, как на площадке VK Stadium в Москве, например. По какому принципу вы отбирали вокалистов?
Своим взглядом, чутьем и слухом. У меня есть классная команда, костяк, в котором самые стойкие, поющие и коммуникабельные ребята, способные дать зрителю много эмоций. Мы познакомились с группой «Бонд с кнопкой» в 2025-м, когда готовились к совместному выступлению на «Выкса-фестивале». Моментально произошла синергия, а ведь без сильного желания детей сотрудничать ничего вкусного не получилось бы. Дети пришли в дичайший восторг от группы, от ее лидера Ильи Золотухина. Было много долгих репетиций, съемок, много выступлений, в Казани мы записали альбом «Хоровод». В команде нашей есть и совсем крохи – семилетки. Их внимание легко потерять, приходится постоянно мотивировать. Но у Ильи есть потрясающее чутье, он чувствует, когда нужно сменить формат деятельности, кому, как и что сказать. Когда я думаю о том, что уже случилось и что еще будет – пробирают мурашки, слезы накрывают. Наверное, потому что в моем детстве не было таких возможностей, как у моих детей сейчас. 6 июня мы спели на Премии «МУЗ-ТВ», а 4 июля встретимся на фестивале «Близость», куратором которого является Илья Алексеевич.
Дети на сцене, вы в зале, как вы поддерживаете их в этот момент?
Про меня Илья Золотухин сказал: «Полина прекрасная, невероятная – она дирижирует всем туловищем». А я не могу иначе: мое тело движется вместе с песней, вместе с детьми. Я максимально вовлечена, как будто вместе с ними стою на сцене. Важно, что у нас с детьми установлен зрительный контакт, они меня понимают на расстоянии и без слов. Я волнуюсь, у меня потеют ладони, но уверенность в моих ребятах никогда не покидает меня! Это мое детище, это дело моей жизни! Я люблю детей и вкладываю в них всю себя! После выступления мы обычно обнимаемся, и дети спрашивают: «Ты чего дрожишь?» А у меня постконцертный мандраж – когда все позади, а ты еще можешь осознать, насколько потрясающе все прошло и теперь это невероятное воспоминание.
Текст: Валерия Борисова
Фото: Арина Федотова
Стиль: Алиса Токмянина
Макияж и волосы: Екатерина Мешалкина
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