«Поем про мир, дружбу, любовь и о том, как велик каждый человек»

В чем именно заключается ваша методика работы с детьми?

Самое главное – проявлять свои чувства и эмоции, все подробно объяснять, расставить акценты так, чтобы заставить засыпающего маленького ребенка или подростка о чем-то подумать. Помогать детям нестандартно мыслить и не бояться выходить за рамки стереотипов. Мы можем создать любой контент – от веселого видеоролика, озвученного грустного текста до многоголосной песни и нестройного хора с нарочито «лажающими» солистами. Но я никогда не включу в репертуар песню, которая не нравится детям. Я стараюсь разговаривать с ними на их сленге, быть старшим товарищем, а не мамой, хотя они и называют меня «наша любимая вокальная мама». Я создала чат, где у самые ответственные девчули (они назвали себя «будановцами», а следом так стали именовать себя и другие воспитанники) решают сами кто из них сегодня будет петь с микрофоном, например. И круто, когда перед тобой стоит человек, открытый сердцем полностью. Он может тебе рассказать про то, как у него сегодня в школе был какой-то провал или ссора с родителями. В такой доверительной атмосфере рождается классное звучание, им проще понимать и чувствовать интонации друг друга. Однако и требования мои достаточно высоки: каждое следующее занятие после выступления – «разбор полетов».

Из 130 ваших воспитанников с группой «Бонд с кнопкой» выступают 25 детей, как на площадке VK Stadium в Москве, например. По какому принципу вы отбирали вокалистов?

Своим взглядом, чутьем и слухом. У меня есть классная команда, костяк, в котором самые стойкие, поющие и коммуникабельные ребята, способные дать зрителю много эмоций. Мы познакомились с группой «Бонд с кнопкой» в 2025-м, когда готовились к совместному выступлению на «Выкса-фестивале». Моментально произошла синергия, а ведь без сильного желания детей сотрудничать ничего вкусного не получилось бы. Дети пришли в дичайший восторг от группы, от ее лидера Ильи Золотухина. Было много долгих репетиций, съемок, много выступлений, в Казани мы записали альбом «Хоровод». В команде нашей есть и совсем крохи – семилетки. Их внимание легко потерять, приходится постоянно мотивировать. Но у Ильи есть потрясающее чутье, он чувствует, когда нужно сменить формат деятельности, кому, как и что сказать. Когда я думаю о том, что уже случилось и что еще будет – пробирают мурашки, слезы накрывают. Наверное, потому что в моем детстве не было таких возможностей, как у моих детей сейчас. 6 июня мы спели на Премии «МУЗ-ТВ», а 4 июля встретимся на фестивале «Близость», куратором которого является Илья Алексеевич.

Дети на сцене, вы в зале, как вы поддерживаете их в этот момент?

Про меня Илья Золотухин сказал: «Полина прекрасная, невероятная – она дирижирует всем туловищем». А я не могу иначе: мое тело движется вместе с песней, вместе с детьми. Я максимально вовлечена, как будто вместе с ними стою на сцене. Важно, что у нас с детьми установлен зрительный контакт, они меня понимают на расстоянии и без слов. Я волнуюсь, у меня потеют ладони, но уверенность в моих ребятах никогда не покидает меня! Это мое детище, это дело моей жизни! Я люблю детей и вкладываю в них всю себя! После выступления мы обычно обнимаемся, и дети спрашивают: «Ты чего дрожишь?» А у меня постконцертный мандраж – когда все позади, а ты еще можешь осознать, насколько потрясающе все прошло и теперь это невероятное воспоминание.