Начну с вопроса, который мучил меня всю «началку» моей дочери: кто такая «Алина», чьим именем назван ваш самый легендарный сарафан?

Этот сарафан появился – страшно сказать – 20 лет назад, когда моей старшей дочери Алине было шесть месяцев. Я тогда предложила назвать модель в ее честь – и до сих пор этот сарафан безумно популярен. Причина, думаю, в том, что он регулируется по мере роста и очень удобен: заниженная талия подходит под любую фигуру, есть молния спереди – ребенок может сам переодеваться. И кармашек – для платочка или денег на обед.

Потом еще были айтемы-бестселлеры, названные в честь ваших детей?

(Смеется.) Среднего сына муж назвал Алексеем – не самое подходящее имя для марки одежды. А вот очень удачной модели трикотажных рубашек для мальчиков мы дали имя младшего сына Марка – хотя ему пока четыре и до формы он еще не дорос. Что касается «Алины», нужно понимать, что школы очень консервативны. Директора некоторых лицеев, гимназий нам говорят: пожалуйста, только сине-голубую клетку – другие даже не показывайте. Хотя мы бы рады!

Правда, что в этом бизнесе вы с 14 лет?



Строго говоря, «Юниор» появился позднее, стал продолжением компании «Гамма Текстиль», которую создал мой отец, Андрей Геннадьевич Крутов. Я выросла среди рулонов с тканями! Начала работать, как только позволил Трудовой кодекс, – помню, моим первым заданием было отмерить бельевую резинку, и только в тот момент я узнала, что ее при этом нельзя растягивать! (Смеется.) Специализацией компании отца были портьерные ткани и шторы. В попытке преодолеть сезонный спад, который всегда бывает летом, сначала попробовали расширить ассортимент за счет пальто, потом – школьной формы. Продавали готовые изделия разных фабрик, но поняли, что можем шить сами! Так выделилось отдельное направление.

В какой момент вы его возглавили?

Когда в стране впервые появился четкий техрегламент для школьной формы. Чтобы пройти все необходимые сертификации, нужно было его внедрить и соблюдать – тогда я углубилась в тему, и папа понял, что может мне полностью доверить это дело. С тех пор «Юниор» – моя история, очень личная. В июле и августе я даже сама часто стою за кассой и в торговом зале наших фирменных магазинов. Не только потому что в сезон у нас каждый сотрудник на вес золота. Мне очень важна обратная связь: самой общаться с покупателями, слышать, что говорят люди.