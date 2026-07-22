Имба сине-голубой клетки и укротительница родительской паники: форму от бренда «Юниор» Эльвиры Дозоровой (лауреат ТОП50 2026!) носит абсолютное большинство школьников Нижнего. Добавьте подростковые кэжуал-коллекции, печать на тканях, дисконт-центр для многодетных и активную помощь детским домам, – демография требует растить не только троих детей, но и бренд!
Начну с вопроса, который мучил меня всю «началку» моей дочери: кто такая «Алина», чьим именем назван ваш самый легендарный сарафан?
Этот сарафан появился – страшно сказать – 20 лет назад, когда моей старшей дочери Алине было шесть месяцев. Я тогда предложила назвать модель в ее честь – и до сих пор этот сарафан безумно популярен. Причина, думаю, в том, что он регулируется по мере роста и очень удобен: заниженная талия подходит под любую фигуру, есть молния спереди – ребенок может сам переодеваться. И кармашек – для платочка или денег на обед.
Потом еще были айтемы-бестселлеры, названные в честь ваших детей?
(Смеется.) Среднего сына муж назвал Алексеем – не самое подходящее имя для марки одежды. А вот очень удачной модели трикотажных рубашек для мальчиков мы дали имя младшего сына Марка – хотя ему пока четыре и до формы он еще не дорос. Что касается «Алины», нужно понимать, что школы очень консервативны. Директора некоторых лицеев, гимназий нам говорят: пожалуйста, только сине-голубую клетку – другие даже не показывайте. Хотя мы бы рады!
Правда, что в этом бизнесе вы с 14 лет?
Строго говоря, «Юниор» появился позднее, стал продолжением компании «Гамма Текстиль», которую создал мой отец, Андрей Геннадьевич Крутов. Я выросла среди рулонов с тканями! Начала работать, как только позволил Трудовой кодекс, – помню, моим первым заданием было отмерить бельевую резинку, и только в тот момент я узнала, что ее при этом нельзя растягивать! (Смеется.) Специализацией компании отца были портьерные ткани и шторы. В попытке преодолеть сезонный спад, который всегда бывает летом, сначала попробовали расширить ассортимент за счет пальто, потом – школьной формы. Продавали готовые изделия разных фабрик, но поняли, что можем шить сами! Так выделилось отдельное направление.
В какой момент вы его возглавили?
Когда в стране впервые появился четкий техрегламент для школьной формы. Чтобы пройти все необходимые сертификации, нужно было его внедрить и соблюдать – тогда я углубилась в тему, и папа понял, что может мне полностью доверить это дело. С тех пор «Юниор» – моя история, очень личная. В июле и августе я даже сама часто стою за кассой и в торговом зале наших фирменных магазинов. Не только потому что в сезон у нас каждый сотрудник на вес золота. Мне очень важна обратная связь: самой общаться с покупателями, слышать, что говорят люди.
Что же они говорят?
Например, что блузки новые возьмут, а сарафан или брюки им не нужны – «от старшего еще остались в прекрасном виде». Вот и получается: для бизнеса как будто выгоднее шить «плохую» форму, чтобы ее покупали каждый год. Но чисто по-человечески – мы не можем идти этим путем.
И появилась необходимость развивать новое направление – печать на ткани?
Тут другое. Мы сильно зависим от демографии, а в ближайшие годы в школу пойдет поколение, рожденное в ковидное время. Вы помните, как тогда резко снизилась рождаемость? Потом ситуация начала выравниваться, но сидеть и ждать до 2029 года мы не можем: сейчас в компании трудятся около ста человек, нулевая текучка, наши швеи любят свою работу и дорожат ею, а мы – ими. Поэтому решили пока развивать то, что умеем лучше всего, – работать с тканями. Итальянское оборудование, которое переносит рисунок с бумаги на ткань, дает возможность реализовывать очень нестандартные запросы – например, печатали сувенирные салфетки для исторического отеля «Никитин» на Стрелке – с собором Александра Невского, с Нижегородской ярмаркой. Вслед пришла похожая просьба от замминистра промышленности: создать салфетки с изображением нижегородских достопримечательностей для гостей XII Форума регионов России и Республики Беларусь. Потом – шторы и покрывала для детских садов и школ, на них тоже есть запрос.
Как в этом потоке бизнес-задач находится место благотворительности?
К нам постоянно обращаются детские дома и фонды, и мы никогда никому не отказывали. Но в прошлом году впервые решили сделать иначе: помочь большему количеству детей, но вместе, всем миром. Собрали форму – новую, с бирками, но прошлогодних коллекций – и повесили на отдельную стойку по цене 300–500 рублей. И предложили обычным покупателям выкупить эти вещи для воспитанников детдомов – таким образом помочь детям пойти в школу красиво одетыми. Вы не представляете, сколько людей откликнулись! За лето мы собрали 500 комплектов. Потом развезли их по детским домам области. И поняли, насколько востребована идея дисконт-центра с моделями прошлых или даже позапрошлых коллекций, но по сниженным ценам. Он задумывался как отдел помощи многодетным семьям, но оказался очень популярен среди всех, у кого в школах нет строгих требований к конкретному виду школьной формы. Там, бывает, даже некоторые мамы себе костюмы в деловом стиле подбирают!
Одежду для взрослых еще не шьете?
Есть и такой опыт – в прошлом году выиграли тендер и одели всех судей Нижегородской области и Саранска. Мантии, кители, вышивка – теперь знаем, сколько «веточек» должно быть при каком чине (улыбается). Собираемся одеть и директоров наших школ – запрос на капсульную коллекцию для них есть у городского департамента образования, и мы над ней сейчас активно работаем. Но моя мечта – снова дети. Хочется разработать и сшить особую форму для участников всероссийских олимпиад и других состязаний, которые представляют регион на федеральном уровне. Когда ребенок защищает честь Нижегородской области, он должен выглядеть соответствующе! Пока эта форма существует в миниатюре – в тестовом режиме была коллаборация с кукольной фабрикой. Это самобытные костюмы, украшенные элементами традиционных орнаментов, при этом современного кроя. Вот их мне очень хочется увидеть на наших талантливых детях. Чтобы и жюри, и соперники в любом городе страны видели: это – Нижний Новгород и это – победители.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Вера Яковлева
Стиль: Мария Мужжухина
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