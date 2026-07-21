«В Нижнем раз в несколько лет появляются действительно большие и интересные художники»

Сборник «365 уличных посланий. Нижний Новгород» – печатный музей нижегородского стрит-арта конца 2024 – начала 2025 годов. Он стал артефактом хаотичной, дерзкой, человечной и постоянно сменяемой уличной культуры города, живущей вне всяких институций. Его авторам, лауреатам ТОП50 2026 Анне Нистратовой и Татьяне Агафоновой, удалось зафиксировать отпечаток Нижнего в моменте, с сотнями посланий и историями разных людей – в коллаборации со стрит-арт-сообществом они собрали 365 работ почти двухсот художников, от именитых Андрея Оленева и Покраса Лампаса до малоизвестных и анонимных авторов.
Что, по вашему мнению, делает Нижний Новгород особенной точкой на карте российского стрит-арта?
Анна Нистратова: Стрит-арт – один из показателей нижегородского общества. Здесь живут очень неленивые люди, которые постоянно что-то предпринимают, и в том числе делают искусство на улице, украшают нашу повседневную жизнь, горожанам это нравится. Из других городов тоже в большом количестве приезжают авторы и зрители. Это современная культура. Кроме того, на это лояльно смотрит власть: нельзя сказать, что сверхсильно поддерживает, но если есть творцы, которые хотят этим заниматься, не нужна никакая поддержка. Самое главное – в Нижнем есть среда, условия воспроизводства, раз в несколько лет появляются какие-то действительно большие и интересные художники, например, Lovemarket, межгородской дуэт, которые уже несколько лет создают впечатляющие вещи на улицах, а также параллельно заняты в студии «Тихая». Таких городов не так уж и много: кроме Нижнего Новгорода это Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Архангельск, Владивосток, Петербург.
Татьяна Агафонова: Нижний – самобытный город с богатой историей, которая и стала почвой для уличной активности еще в середине 1990-х годов. Начинавшие с классических граффити райтеры своими холстами все чаще стали выбирать заброшенные деревянные здания, одновременно привлекая внимание городских властей к проблемам архитектурного наследия и трансформируя творческие подходы. Стала проявляться особая site-специфичность работ (художественное произведение создается в ответ на особенности конкретного пространства. –Прим. ред.). Далее последовала серия фестивалей «Новый Город» и «Новый Город. Древний», документальный фильм Никиты Номерза «В открытую», который дал старт фестивалю «Место» – это наследие оставило яркий след в истории города, а все новые и новые поколения авторов продолжают рисовать и высказываться в привычных городских локациях.
Как вы отбирали работы?
Анна: Мысль о создании книги родилась в нашей подворотне на Алексеевской, исписанной текстами и рисунками, – там всегда есть что-то новое. Хотелось зафиксировать эту бесконечную смену: для уличного искусства временность – одна из главных черт, город преображается, какие-то работы закрашивают, появляются новые. Увиденное сегодня – завтра уже может исчезнуть навсегда. Мы решили показать весь спектр того, что существует. Это послания, которые ты можешь встретить каждый день.
Татьяна: Главной задачей было показать многообразие уличного искусства Нижнего Новгорода, выделить активных участников сообщества и при этом свести архивы в актуальную подборку на конец 2024 – начало 2025 годов. В итоге собралось около двухсот авторов.
Где для вас проходила грань между именно искусством и, например, обычным тегом, рисунком?
Анна: Обычный тэг (имя граффити райтера. – Прим. ред.) тоже может быть выполнен очень мастерски, в любом случае даже самая кривая надпись «Вася» – это ведь тоже послание человеку. Дискуссия о том, где проходит грань между искусством и вандализмом, ведется несколько десятилетий. Уличная художественная активность теперь рассматривается через более широкую призму – это социальный феномен, где сходятся разные грани жизни человека в городе, и часть из них можно считать безусловным искусством.
Татьяна: Один из самых главных принципов искусства, и уличного искусства в частности, не строить границ и чутко, с интересом и уважением воспринимать все вокруг. Может показаться, что в книге встречаются совершенные банальности вроде признаний в любви, цитат из песен и четверостиший великих поэтов. Риторические вопросы, с которыми город обращается с разнообразных поверхностей к десяткам прохожих ежедневно… Все это – часть городской культуры и масштабное поле для исследований формы высказываний в искусстве и истории. Тэггинг – отдельный пласт граффити-культуры. Здорово встречать тэги знакомых художников, например, в другом городе или стране. Такая простая форма уличного послания позволяет ощущать мир несколько меньше и доступнее для познания.
Есть ли сейчас в сборнике работы, которые уже утрачены? Можете назвать одну?
Татьяна: Сейчас утрачено больше половины работ. В первую очередь это касается анонимных надписей и граффити: от момента сдачи книги в печать до приемки тиража часть работ осталась лишь в виде фотоматериалов. Уличное искусство – очень живая система, ее постоянное обновление гарантирует жизнеспособность и подчеркивает важность нахождения в моменте. Яркий пример – работа Алексея Луки «Без названия» (страница 242 книги): частично утраченный ассамбляж еще можно было наблюдать осенью 2024 года, весной 2025-го на месте деревянного дома был пустырь.
Как происходила работа над книгой и сколько времени занял процесс от идеи до печати?
Анна: Сначала была долгая предварительная работа: мы составили списки художников, систематизировали собственные и обращались к другим архивам. У нас есть прекрасные стрит-хантеры, сообщество стрит-арта, много работали с ними. После того как мы собрали массив фотографий, нужно было сделать выбор изображений, руководствуясь принципами репрезентации, качества, места. Как и любой выбор, это довольно мучительный процесс, особенно когда вам есть что показать и надо в чем-то себя ограничивать. Потом стали связываться с авторами – для публикации каждой фотографии требовался договор. Когда сформировали тело книги, отдали дизайнеру материалы, началась работа с подписями и переводом текстов, затем уже печать. Работа над книгой всегда долгий и кропотливый процесс, но мы справились достаточно быстро, за полтора года.
Татьяна: Важный и трудоемкий этап – формирование архива работ. Художник и исследователь Никита Номерз составил для нас подборку работ фестиваля «Место» за все годы его проведения (2017–2023). Представить граффити-сцену удалось во многом благодаря художникам Никите Этогде и Никите Мере – авторам локального граффити-журнала и онлайн-медиа о граффити-культуре «Нижегородская Чертовщина».
Самое интересное началось на этапе формирования порядка работ: анонимные надписи было невозможно расположить хронологически, например, поэтому мы стали отталкиваться от содержания, слов, форм и цветов. Было напечатано больше четырехсот бумажных уменьшенных копий работ, которые за несколько дней одна за другой заполнили метровую пробковую доску с обеих сторон.
Какой район по количеству стрит-арта можно назвать «галереей под открытым небом»?
Анна: Все дворы Покровки, улиц Ильинской, Рождественской, Алексеевской, Нижегородской и вообще центра города, куда еще не дошел ремонт. Водокачка на Черниговской улице до сих пор стоит как памятник. Мы надеемся, что наши читатели и зрители возьмут в руки сборник и смогут сами провести исследовательскую работу, что-то дополнить.
Татьяна: Важной точкой притяжения был до недавнего времени стадион «Водник». Благодаря обширной географии фестивалей уличного искусства в каждом районе города можно найти маленькую «галерею современного искусства» с работами художников со всей России, и не только. Удивительные галереи под открытым небом открылись для меня в прошлом году на перифериях, где рисунки покрывают десятки метров бетонных заборов промышленных зон и становятся особым способом заполнения городской пустоты и борьбы с серостью. В таких местах часто можно встретить классные экспериментальные работы и стилевые шрифты, проработка которых требует значительного количества времени.
Какая работа из сборника стала вашим самым сильным впечатлением?
Анна: Каждый раз, когда я вижу уличное искусство, особенно когда это происходит неожиданно, меня охватывает чувство огромной радости. Я все это люблю и очень благодарна каждому человеку, который потратил свои силы и время на создание. Стрит-арт обладает терапевтическим эффектом не только для художника, но и для зрителя. Много людей рассказывали мне, что случайно увиденный на улице рисунок помог найти ответ на вопросы, разрешить внутренний конфликт. Они чувствовали, что не одни. Однажды я сфотографировала на стене на Алексеевской совершенно душераздирающий длинный текст о том, как некий молодой человек увидел своего отца, лежащего в гробу. Он меня сильно впечатлил, потому что выглядел как крик души. Для книги его надо было перевести. Многие надписи на стенах – цитаты из песен или просто мемы, и я загуглила этот текст, чтобы проверить. Оказалось, что это какой-то фанфик – некое любительское литературное произведение, созданное по мотивам книг, комиксов или песен. До сих пор непонятно, что это: чья-то реальная история, ставшая посланием на стене и превратившаяся в фанфик, или фанфик, который выглядит как реальная история.
Татьяна: Я отметила бы серию Landscapes у художника Basir (страницы 169, 325, 351 книги). Выделяющиеся из общей массы минималистичные работы начали снова заполнять центр города в 2024 году, становясь не только яркими цветовыми акцентами в городской среде, но и новыми поводами для размышлений и трансформации восприятия вандального для многих уличного искусства – каждый пейзаж дополнительно сопровождала фраза на латыни. Например: Dum spiro spero (Пока живу – надеюсь), Vita brevis ars longa (Жизнь коротка, искусство вечно), Alia tempora(Другие времена).
Анна Нистратова – исследовательница традиционной и современной культуры Нижегородской области, куратор социокультурных проектов. Директор Института исследования стрит-арта (Санкт-Петербург). В 2015 году – директор галереи «Толк», соосновательница фестиваля «День народного костюма в Городце». С 2019 года живет и работает в Нижнем Новгороде, проводит авторские экскурсии и прогулки, посвященные уличному искусству.
Татьяна Агафонова – исследовательница нижегородского стрит-арта.
Текст: Виолетта Голубева
Фото: Вера Яковлева
Стиль: Алиса Токмянина
Макияж и волосы: Юлия Анисимова
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