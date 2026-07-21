«В Нижнем раз в несколько лет появляются действительно большие и интересные художники»

Что, по вашему мнению, делает Нижний Новгород особенной точкой на карте российского стрит-арта?

Анна Нистратова: Стрит-арт – один из показателей нижегородского общества. Здесь живут очень неленивые люди, которые постоянно что-то предпринимают, и в том числе делают искусство на улице, украшают нашу повседневную жизнь, горожанам это нравится. Из других городов тоже в большом количестве приезжают авторы и зрители. Это современная культура. Кроме того, на это лояльно смотрит власть: нельзя сказать, что сверхсильно поддерживает, но если есть творцы, которые хотят этим заниматься, не нужна никакая поддержка. Самое главное – в Нижнем есть среда, условия воспроизводства, раз в несколько лет появляются какие-то действительно большие и интересные художники, например, Lovemarket, межгородской дуэт, которые уже несколько лет создают впечатляющие вещи на улицах, а также параллельно заняты в студии «Тихая». Таких городов не так уж и много: кроме Нижнего Новгорода это Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Архангельск, Владивосток, Петербург.

Татьяна Агафонова: Нижний – самобытный город с богатой историей, которая и стала почвой для уличной активности еще в середине 1990-х годов. Начинавшие с классических граффити райтеры своими холстами все чаще стали выбирать заброшенные деревянные здания, одновременно привлекая внимание городских властей к проблемам архитектурного наследия и трансформируя творческие подходы. Стала проявляться особая site-специфичность работ (художественное произведение создается в ответ на особенности конкретного пространства. –Прим. ред.). Далее последовала серия фестивалей «Новый Город» и «Новый Город. Древний», документальный фильм Никиты Номерза «В открытую», который дал старт фестивалю «Место» – это наследие оставило яркий след в истории города, а все новые и новые поколения авторов продолжают рисовать и высказываться в привычных городских локациях.

Как вы отбирали работы?

Анна: Мысль о создании книги родилась в нашей подворотне на Алексеевской, исписанной текстами и рисунками, – там всегда есть что-то новое. Хотелось зафиксировать эту бесконечную смену: для уличного искусства временность – одна из главных черт, город преображается, какие-то работы закрашивают, появляются новые. Увиденное сегодня – завтра уже может исчезнуть навсегда. Мы решили показать весь спектр того, что существует. Это послания, которые ты можешь встретить каждый день.

Татьяна: Главной задачей было показать многообразие уличного искусства Нижнего Новгорода, выделить активных участников сообщества и при этом свести архивы в актуальную подборку на конец 2024 – начало 2025 годов. В итоге собралось около двухсот авторов.

Где для вас проходила грань между именно искусством и, например, обычным тегом, рисунком?

Анна: Обычный тэг (имя граффити райтера. – Прим. ред.) тоже может быть выполнен очень мастерски, в любом случае даже самая кривая надпись «Вася» – это ведь тоже послание человеку. Дискуссия о том, где проходит грань между искусством и вандализмом, ведется несколько десятилетий. Уличная художественная активность теперь рассматривается через более широкую призму – это социальный феномен, где сходятся разные грани жизни человека в городе, и часть из них можно считать безусловным искусством.

Татьяна: Один из самых главных принципов искусства, и уличного искусства в частности, не строить границ и чутко, с интересом и уважением воспринимать все вокруг. Может показаться, что в книге встречаются совершенные банальности вроде признаний в любви, цитат из песен и четверостиший великих поэтов. Риторические вопросы, с которыми город обращается с разнообразных поверхностей к десяткам прохожих ежедневно… Все это – часть городской культуры и масштабное поле для исследований формы высказываний в искусстве и истории. Тэггинг – отдельный пласт граффити-культуры. Здорово встречать тэги знакомых художников, например, в другом городе или стране. Такая простая форма уличного послания позволяет ощущать мир несколько меньше и доступнее для познания.